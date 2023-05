scrum.comLettura: due minuti.

È stato deciso chi è il nuovo campione di Coppa Sfida dentro Stadio Aviva di Dublino: Toulon ha sconfitto Glasgow 43-19 E per la prima volta nella sua storia ha vinto la seconda coppa a livello di club in Europa. Ho vissuto la partita stella +.

Rivedi tutti i campioni e chi vince più volte Claremont In tre occasioni (1998/99 vs. Borgogna Entro il 35-16, 2006/07 vs. bagno Per il 22-16 e il 2018/19 vs. La Rochelle entro il 36-16) Wasif contro di lui burlone Nella stagione 2003/04 è sceso 27-26.

In particolare, quest’ultima squadra inglese ha all’attivo anche tre scudetti: oltre a quello sopracitato, 2000/01 vs. Narbona 42-33 e 2010/11 vs. Stadio francese Entro le 19-18.

Altre cinque squadre sono riuscite a vincere la coppa due volte: Gloucester (2005/06 vs. irlandese londinese dal 36-24 e 2014/15 vs. Edimburgo entro il 19-13), Vendere squali (2001/02 vs. Pontypridd Per 25-22 e 2004/2005 vs. zampa di 27-3), Northampton (2008/09 vs. Borgogna per il 15-3 e 2013/2014 vs. bagno entro il 16-30), Cardiff (2009/10 vs. Tolone Per il 28-21 e il 2017/18 vs. Gloucester Entro il 31-30) e Montpellier (2015/16 vs. burlone Per il 26-19 e 2020/2021 vs. lester per 18-17).

Infine, ci sono tutte le squadre che hanno all’attivo un solo titolo: Borgogna 1996/1997 vs. Castries Entro il 18-9, Colomière 1997/98 vs. Ancora di 43-5E zampa 1999/00 vs. Castries 34-21, vespe 2002/03 vs. bagno per 48-30, bagno 2007/08 vs. Worchester Entro il 16-24, Biaritz 2011/12 vs. Tolone Entro le 21-18, Leinster 2012/13 vs. Stadio francese di 34-13E Stadio francese 2016/17 vs. Gloucester di 25-17, Consiglio di Bristol 2019/20 contro Tolone Entro il 32-19 f Leoni 2021/2022 vs. Tolone di 30-12.