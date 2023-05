Tutti i codici gratuiti maggio 2023

EÈ ora disponibile un nuovo gioco di HoYoverse, i creatori di Genshin Impact. Rilasciato il 26 aprile 2023, Honkai: Regno delle Stelle Si presenta come un titolo JRPG che beve da alcuni dei meccanismi principali sia del GI stesso. Tra questi ci sono, ovviamente, il classico (e tanto criticato) sistema gachapon ovvero i più apprezzati codici mensili gratuiti.

In realtà, Honkai: Rail Star avrà anche codici mensili gratuiti, anche se al momento non se ne conoscono molti. Ad oggi, nel maggio 2023, si sa che esistono solo tre codici, anche se l’editore dovrebbe iniziare a rilasciarne altri nei prossimi giorni e settimane. In tal caso, questo thread verrà aggiornato per mostrarli tutti.

Quali sono i codici gratuiti per Honkai: Star Rail maggio 2023

2T7BP4JVEBT7 : Guida del viaggiatore (3), Etere condensato (2), Riso fritto cosmico (3) e 5000 crediti. Valido solo fino al 7 maggio.

: Guida del viaggiatore (3), Etere condensato (2), Riso fritto cosmico (3) e 5000 crediti. Valido solo fino al 7 maggio. HSRVER10XEDLFE : Stellar Jade (50) e 10.000 crediti.

: Stellar Jade (50) e 10.000 crediti. REGALO STARRAIL: Stellar Jade (50), Traveller’s Guide (2), Rinfreschi (5) e 10.000 punti.

Come riscattare i codici

Il processo di riscatto dei codici varia a seconda che venga effettuato dal sito Web ufficiale del gioco o da un’altra piattaforma.

Dal sito:

Prima di tutto dovrebbe esserlo registrazione Utilizzando un account HoYoverse collegato a un account Honkai: Star Rail.

Utilizzando un account HoYoverse collegato a un account Honkai: Star Rail. Seleziona il server pertinente in cui è ospitato l’account. Se fatto correttamente, il dominio di “ Nome personale Si riempirà da solo. Altrimenti, il server è sicuramente sbagliato, quindi è meglio controllarlo.

Si riempirà da solo. Altrimenti, il server è sicuramente sbagliato, quindi è meglio controllarlo. Una volta completati questi passaggi, tutto ciò che devi fare è copiare il codice turno nel “codiceDopo la conferma, i regali associati al codice verranno ottenuti tramite un’e-mail all’interno del gioco stesso.

Dal gioco: