Tutti i Pokémon esclusivi di Pokémon Diamante brillante e Perla scintillante

perché Pokémon Diamante brillante e Perla brillante Rimanendo fedeli ai giochi originali, le nuove versioni includeranno anche Pokémon esclusivi che possono essere trovati solo in entrambe le edizioni.

L’esclusiva Pokémon è stata un punto di forza per il franchise sin dal suo debutto Pokemon Rosso e Verde Nel 1995, ha costretto i suoi giocatori a scambiare con gli amici o ad accedere in qualche modo all’altro gioco per ottenere determinati generi.

Rispetto ad altri titoli, c’erano pochi Pokemon della regione della neve in diamanti e perle Si trova solo in un gioco e non in entrambi, e stando a quanto si sa, lo stesso vale per i remake. Questo può cambiare a seconda di quanto è diverso il Pokédex del nuovo gioco dal gioco originale.

Probabilmente non avremo un elenco completo di Pokemon esclusivi per ogni versione fino al lancio dei giochi per Nintendo Switch il 19 novembre, ma questi sono i tipi che sappiamo saranno limitati.

diamante splendente

Kranidos

Rambardos

puzzolente

Skuntank

dialga

perla scintillante

sheldon

bastodon

affascinante

Bordeaux

stirato

Questo articolo è stato originariamente pubblicato in inglese da Cal Michael Il 24 agosto 2021.