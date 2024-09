Tutti i punti di viaggio veloce in Zelda: Echoes of Wisdom

Ti mostriamo la posizione di tutti i punti di viaggio veloce sulla mappa di Hyrule in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

In questa guida a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom te lo mostriamo Posizione di ogni punto di viaggio veloce Cosa c’è a Hyrule? piccolo Monumenti da illuminareabbastanza distinto e questo è dopo noi I punti salienti appariranno sulla mappa. Insieme al nostro partner tripartito Sono sicuro che ne esamineremo dozzine.

Questi punti di viaggio, quando sbloccheremo il primo punto (è impossibile perderlo subito dopo aver iniziato la storia principale), ci aiuteranno Viaggia istantaneamente da un punto all’altroOppure se ci perdiamo o vogliamo tornare da qualche parte, possiamo farlo anche direttamente interagendo con ogni persona.

Nota: Ci sono momenti molto specifici nella storia e/o nell’avventura in cui questa funzione è limitata.

Tutti i punti di viaggio veloce

Possiamo trovare su tutta la mappa di Hyrule a Totale 40 punti viaggio. Dopo aver trovato queste rovine, dovremo avvicinarci ad esse e interagire con loro finché non saranno illuminate e attivate. Ne troveremo molti durante il viaggio, ma per non perderne nessuno, qui sotto trovate un’immagine che mostra tutti i punti sulla mappa.

Per utilizzare i punti di viaggio veloce dovremo farlo Interagisci con il piccolo monumentoper andare ad A Scheda Mappa Che mostrerà anche altri punti di viaggio veloce. Scegliamo la posizione in cui vogliamo teletrasportarci e la accettiamo, e non ce n’è più.

Questo è solo un altro strumento, e quanto sia utile negli altri giochi della serie e nei loro mondi aperti come gli altri giochi è davvero semplice. E a proposito di gadget, se non vuoi perderti nessun segreto della mappa di Hyrule, puoi utilizzare la mappa interattiva di Zelda: Echoes of Wisdom, per vedere tutti i tipi di punti di interesse già segnati sulla mappa.

Puoi continuare Alfabeta In Facebook, Whatsapp Anche Twitter (X) Per rimanere aggiornato sulle ultime novità sui videogiochi.