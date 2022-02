Tutti i titoli disponibili negli Xbox Free Play Days questo fine settimana

In ritardo ma sicuro, qui ti presentiamo i giochi disponibili questo fine settimana su Xbox Free Play Days per farti vivere avventure incredibili.

Quindi, se hai un abbonamento Xbox attivo oro dal vivo o Xbox Game Pass definitivoPreparati a divertirti Rivoluzione Valchiria, PGA Tour 2K21 S Repubblica dei Cavalieri Durante i giorni di gioco libero Giovedì 10 febbraio alle 12:01 per me Domenica 13 febbraio alle 23:59 PT (Controlla la tua ora locale).

Come iniziare i tuoi giorni Xbox gratuiti

Trova e installa giochi su Xbox.com. Se desideri acquistare un gioco da Microsoft Store, dovrai accedere con il tuo account per vedere l’opzione per installarlo con il tuo abbonamento Xbox Live Gold. Per scaricarlo dalla tua console, fai semplicemente clic sull’area Abbonamenti a Xbox Store per trovare la raccolta dei giorni di gioco gratuiti sulla tua Xbox One.

continua a divertirti

Se vuoi continuare tutto il divertimento di questo fantastico titolo e mantenere i tuoi risultati e il punteggio che hai ottenuto una volta terminato l’evento Giornate di gioco gratuito, acquista una delle sue versioni scontate (i prezzi possono variare in base alla regione).

Informazioni sul gioco e sconti disponibili su Xbox Free Play Days

Rivoluzione delle Valchirie

Presenta una storia avvincente piena di intrighi politici, un sistema di battaglia che unisce combattimento in tempo reale e strategia tattica, uno stile visivo brillante e Molto di piue Rivoluzione delle Valchirie Ti porterà in prima linea in una guerra orribile.

PGA Tour 2K21 è disponibile su Xbox Free Play Days

È l’anno della tigre d’acqua! Quindi, prendi i tuoi bastoni, coraggio ed entusiasmo ed esplora i nuovi corsi a tema Capodanno lunare PGA Tour 2K21! Progettato dalla community di designer di corsi e dotato di corsi di raccolta d’acqua creati da mattf27 ed Energ1zer, metti alla prova le tue abilità nel corso questo fine settimana!

Repubblica dei Cavalieri

in un Repubblica dei CavalieriTi invitiamo a entrare a far parte di un enorme parco multiplayer e partecipare a un torrente di attività diverse mentre scivoli tra neve, fango e terra in tempo reale con altri giocatori! Unisciti ai tuoi amici e partecipa a gare in discesa, domina le mappe nelle competizioni squadra contro squadre o metti alla prova le tue abilità in modalità ed eventi PvP. Partecipa a gare di massa e raggiungi il traguardo prima di chiunque altro. Sviluppa le tue abilità e se decidi di acquistare il gioco, tutti i tuoi progressi verranno trasferiti al gioco completo. Risparmia fino al 50% su tutte le edizioni Repubblica dei Cavalieri Fino al 21 febbraio nel Microsoft Store.

Non perdere questi fantastici titoli nei tuoi giorni Xbox gratuiti; Hai tutto il weekend da sfruttare!