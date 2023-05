Tutti i voli del mese di maggio

Le autorità dell’aeroporto internazionale “Frank Pais” nella città di Holguín, nella parte orientale di Cuba, sono state informate attraverso i loro canali ufficiali dell’orario dei voli da e per il suddetto aerostazione nel maggio 2023.

Secondo questo rapporto, vengono mantenuti diversi contatti dal Canada e dagli Stati Uniti. Anche alcune aree dal Messico e altri europei dall’Italia e dalla Germania. Di seguito vi mostriamo i dettagli di questi voli dalla capitale Holguín.

canadese Ala del sole È ancora il proprietario del maggior numero di contatti. Lunedì 1 Andare e tornare da Montreal. Il primo martedì arriva da Toronto e parte per Montreal e uno è da Montreal e parte per Toronto. Primo mercoledì in arrivo da e per Montreal. Venerdì 1 arriva da Toronto e parte per Montreal e il 1 è da Montreal e parte per Toronto. Sabato 1 arriva da e per Montreal e 1 arriva da Toronto in direzione Santa Clara – Toronto. Domenica 1 arriva da e per Montreal, uno da e per Toronto e uno da e per Halifax.

Volerai anche dal Canada Compagnie aeree Transat ad Holguin. Martedì Un volo da e per Montreal e un volo da e per Toronto. Mercoledì 1 volo in entrata da e per Halifax. Il giovedì si arriva da e per Toronto. Domenica 1 volo di ritorno da e per Montreal.

Altri voli a maggio dall’aeroporto di Holgon

Dall’Europa collega il tedesco condor, con voli in arrivo il mercoledì e la domenica da Francoforte e in partenza per Montego Bay/Francoforte. Così ha fatto l’italiano neo, ma solo il primo giorno di maggio, poiché termina le sue comunicazioni fino al 18 giugno. dal Messico lo fa Aerobus dal vivo, Con voli il giovedì da Cancun.

Quanto a Charter dagli Stati Uniti Per Holguín, rimangono così. Lunedì 1 voli da e per miami. Martedì due voli da e per Miami e uno per Tampa. Giovedì 2 voli da e per Miami. Venerdì 1 voli da e per Miami. Sabato due voli per Miami e uno per Tampa. corporazione commerciale Aviolinee Americane Continua anche come gita di un giorno da Miami.