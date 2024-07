Tutti lo comprano

IL Cibo in scatola Permettono di conservare e conservare gli alimenti al suo interno Buone condizioni Per mesi e perfino anni, oltre a consentire… Preparazione veloce Di piatti improvvisati. È uno dei prodotti che solitamente non mancano nei negozi spagnoli e, come in una farmacia, c’è di tutto e alcune conserve hanno una reputazione migliore di altre.





Dovresti però sapere anche che questo tipo di prodotto è anche confezionato Puoi diventare un lavoratore Rischi per la salute Dal consumatore. Questo è ciò che mettono in guardia molti esperti, che hanno individuato quattro tipologie di cibi in scatola, secondo: Nota di diarioNon dovrebbe essere consumato frequentemente.

In questo gruppo di Prodotti in scatola pericolosi I punti salienti includono: fabada tritata in scatola e pesche sciroppate e salse.

Dominanza dei prodotti in scatola

D’altra parte, dall’altra parte della medaglia (lattine sane). Tonno e sardeDue cibi in scatola Il più famoso Tra gli spagnoli. Il successo di queste riserve risiede nella loro esistenza intelligenzaInoltre, tendono ad essere amati da quasi tutti. Possono servire qualsiasi cosa, dal panino all’insalata, oltre a molte altre opzioni che si adattano perfettamente.





nessuno Nuovo suggerimento da Mercadona Alzarsi A queste regine protette. È anche un’opzione deliziosa e nutriente Batte tonno e sarde Da un lato Calcio e grassi sani. Si stima che per 100 grammi questa conserva possa fornire una quantità di calcio significativamente maggiore rispetto ai suoi concorrenti.

La provincia è superiore a loro

E’ commercializzato da una nota azienda spagnoloMercadona mise in vendita un vasetto di olive ripiene di acciughe 935 grammiad un prezzo 3,50 euro. Essi ingredientiCome indicato sulla confezione, sono i seguenti: olive, ripieno di pasta di acciughe (acciughe e stabilizzante E-401), sale, esaltatori di sapidità E-621 ed E-635, acidificante (acido citrico), antiossidante (acido ascorbico) e stabilizzante. . (Cloruro di calcio).

Traduzione in Valori nutrizionali Ogni 100 grammi indicati sulla confezione contengono quanto segue: 159 calorie; 16 grammi di grassi (di cui 3,1 grammi saturi); 0,5 grammi di carboidrati (di cui 0,5 grammi sono zuccheri); 1,5 grammi di proteine ​​e 3,1 grammi di sale.

Benefici delle olive

UN Una miscela equilibrata di grassi, proteine ​​e carboidrati Offrono diversi benefici Per chi lo consuma:





Contiene un’alta percentuale di grassi sani, come l’acido oleico, che aiuta a bilanciare il corpo Colesterolo .

Ad alto contenuto di calcio e ferro, ideale per rinforzare il sistema Immunocolorazione E rafforzare Ossa .

Vitamina A e vitamina E, che aiutano a mantenere la pelle e a fermare le screpolature invecchiamento .

Ricco di fibre, che aiutano a regolarlo Transito intestinale Prevenire problemi come la stitichezza.

Alta percentuale di Omega 3, noto per i suoi benefici cuore e vasi sanguigni E Antinfiammatori.

Consigli per il consumo

naturalmente, Quantità di sale Di queste olive conservate c’è l’indicatore che tiene conto che a Consumo moderato. In generale si raccomanda di non abusare del cibo in scatola. L’ideale è prendere Tra le due e le tre parate a settimana, ad eccezione dei consumatori con problemi di pressione e colesterolo, che dovranno limitare ulteriormente il consumo o scegliere alternative a basso contenuto di sale e senza conservanti.