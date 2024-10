Tutto ciò che riguarda il taxi automatizzato prodotto da Tesla è il prossimo ambizioso piano di Elon Musk

Il piano di Tesla è rendere questa vettura più accessibile. (Reuters/Dado Rovik/Illustrazione/foto d’archivio)

Il robotaxi di Tesla sta per diventare realtà dopo anni di speculazioni e promesse. Questa auto a guida autonoma, nota anche come “Cybercab”, rappresenta un progresso nella strategia aziendale di Elon Musk, che si concentra sull’intelligenza artificiale e sulla guida autonoma.

La sua presentazione ufficiale è prevista per il 10 ottobre 2024 in un evento a Los Angeles Il robot, chiamato “We Robot”, cerca di rivoluzionare la mobilità urbana attraverso un approccio futuristico e completamente autonomo.

Il Robotic Taxi di Tesla promette di essere un veicolo unico, progettato per funzionare senza volante o pedali, differenziandolo radicalmente dalle auto tradizionali. L’obiettivo è raggiungere quello che nel settore automobilistico è noto come Livello 5 di guida autonoma, ovvero un grado di automazione attraverso il quale il veicolo può viaggiare su strada in modo completamente autonomo, senza la necessità di un conducente umano che ne supervisioni il funzionamento.

Nel corso degli anni sono apparse voci e fughe di notizie sul suo aspetto e sulle specifiche. Elon Musk ha affermato in diverse occasioni che il design dei robotaxi sarà “futuristico”. Alcune delle immagini incluse nella biografia di Walter Isaacson suggeriscono un concetto simile a quello del Cybertruck, con linee semplici e un approccio utilitaristico.

Recentemente, un prototipo è stato avvistato in una struttura della Warner Bros.. Mostra un’auto accompagnata da altre auto Tesla, suggerendo che la società l’abbia testata segretamente.

Oltre al design esterno, il taxi automatizzato conterrà l’ultima versione del sistema Tesla Vision. Che utilizza una serie di otto telecamere e un sistema di elaborazione che fornisce una visione a 360 gradiQ. Il programma di intelligenza artificiale, basato su algoritmi di deep learning, consentirà al veicolo di riconoscere oggetti, prevederne i movimenti e prendere decisioni in tempo reale.

Questo sistema sarà responsabile della pianificazione dei percorsi, del controllo del veicolo, della creazione di percorsi sicuri e dell’anticipazione delle azioni di altri veicoli e pedoni.

Il lancio del robotaxi fa parte di un piano a lungo termine per Tesla, che cerca di posizionarsi come azienda di intelligenza artificiale e robotica. Da quando il progetto è stato menzionato per la prima volta durante l’Autonomy Day nel 2019, il concetto si è evoluto da una tradizionale auto a guida autonoma in un rivoluzionario servizio di trasporto urbano.

L’idea originale di Elon Musk era quella di creare una rete di robotaxi condivisi, in cui i proprietari di Tesla potessero mettere le loro auto a disposizione della rete quando non ne avevano bisogno, generando entrate aggiuntive. Ma, L’azienda ha spostato la propria attenzione verso un modello in cui il robotaxi funzionerà senza conducente e sarà disponibile su richiesta tramite un’applicazione mobile. È simile a servizi come Uber, ma senza la necessità di un autista umano.

Elon Musk ha sottolineato in diverse occasioni che i viaggi con i robotaxi possono essere economici quanto un biglietto dell’autobus. Questo approccio mira a rendere il trasporto autonomo accessibile a un vasto pubblico e a rivoluzionare il modo in cui vengono utilizzati i veicoli. In teoria, i proprietari di più robot-taxi potrebbero farli viaggiare contemporaneamente, generando reddito senza dover essere fisicamente in macchina.

Nonostante nel corso degli anni si siano verificati numerosi ritardi e riprogrammazioni, La presentazione ufficiale del 10 ottobre 2024 potrebbe essere il primo passo concreto verso la realizzazione di un servizio di trasporto autonomo su larga scala.

Il futuro della guida autonoma e della mobilità urbana è pieno di promesse e sfide. I robotaxi di Tesla simboleggiano lo sforzo di incarnare un’idea che, fino a poco tempo fa, sembrava appartenere al regno della fantascienza.

Lo stesso Elon Musk ha ammesso che l’implementazione senza supervisione della guida autonoma potrebbe richiedere più tempo in alcune regioni, a causa dei diversi requisiti normativi e della necessità di dimostrare la sicurezza del sistema con miliardi di chilometri percorsi. Ma, Il miliardario era ottimista e sottolineava che il taxi automatizzato sarebbe stato la punta di diamante verso la completa guida autonoma.