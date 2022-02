Tutto ciò che riguarda la prossima sessione su Xbox

Nos metemos de lleno en febrero con una cantidad ingente de juegos que llegarán a nuestras consolas Xbox la próxima semana. Enero ha sido un mes muy interesante y febrero seguirá creciendo en intensidad de lanzamientos a medida que se acerquen juegos del renombre de Anello dell’Elden. Para el lanzamiento del gioco di FromSoftware todavía quedan unas semanas, así que ora vamos con todo lo que llega en los próximos dias que no es poca cosa.

La semana viene con interesantes lanzamientos per Xbox, un surtido de juegos tanto come per Xbox Game Pass come per comprare. En total tenemos 11 nuovi giochi disponibles desde el prossimo 14 febbraio. Aprovechamos para recordaros que todavía siguen vigentes las enormis offerte della serata de la tienda de Xbox, con interesantes descuentos para nuestras consolas, puedes revisar todos los descuentos e attraverso il prossimo allacciamento. Entre estos 11 juegos tenemos i lancieri per PC Windows.

11 nuovi giochi collegati a Xbox la prossima sessione