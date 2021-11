Tutto ciò che sappiamo sulla diapositiva due settimane dopo l’annuncio

Snapdragon 898 (o Snapdragon 895, come potrebbe essere chiamato) è il prossimo grande chip che troveremo in molti dei migliori telefoni Android del 2022.

È il successore dello Snapdragon 888 e sarà il miglior chipset di Qualcomm per almeno la prima metà del 2022: lo Snapdragon 898 Plus dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, in base al track record di Qualcomm.

El Qualcomm Snapdragon 898 Probabilmente sarà annunciato il 30 novembrePoiché questa è la data di inizio dello Snapdragon Tech Summit di Qualcomm, l’evento in cui l’azienda annuncia in genere nuovi flagship.

Ovviamente, quando viene annunciato lo Snapdragon 898, potrebbe essere necessario attendere un po’ per averlo al telefono. I primi telefoni con Snapdragon 898 saranno presentati entro la fine del 2021, Quindi non dovrai aspettare molto.

Invia il leaker Abhishek Yadav in Twitter Quello che sembra essere un elenco Geekbench per il chipset, rivelando che contiene la nuova GPU Adreno 730 e otto core, con un potente core Cortex-X2 da 2,42 GHz, tre core Cortex-A710 da 2,17 GHz e quattro Cortex-A510 da 1,79 GHz più efficienti nuclei.

D’altra parte, il filtro Ice Universe postato I risultati dei test di riferimento indicano un aumento delle prestazioni di circa il 15% e un’altra perdita indica che i core funzionano a 3 GHz, 2,5 GHz e 1,79 GHz.

Snapdragon 898 Geekbench5

1200/3900 – Universe Ice 5 novembre 2021

I numeri trapelati differiscono leggermente, ma lasciando da parte il primo criterio, sono per lo più d’accordo. Poiché la maggior parte delle fonti sembra puntare a una velocità di clock massima di circa 3 GHz, supponiamo che siano corrette.

molto Si dice che lo Snapdragon 898 sia stato prodotto con il processo a 4 nm, che è un miglioramento del processo a 5 nm utilizzato nello Snapdragon 888, il che significa sostanzialmente che Qualcomm può renderlo più potente senza aumentare la potenza o il consumo di spazio.

Molti telefoni utilizzeranno probabilmente lo Snapdragon 898, come la gamma Samsung Galaxy S22, che ovviamente utilizzerà questo chipset. Nella maggior parte delle regioni o forse in tutto il mondo, previsto Xiaomi 12 Che può essere annunciato a dicembre in Cina.

Lontano da fughe di notizie e indiscrezioni, speriamo anche che OnePlus 10 e Sony Xperia 1 IV Usa queste diapositive.