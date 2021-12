Tutto è pronto per il CES 2022, una versione più virtuale del previsto

Tutto è pronto a Las Vegas per festeggiare CES 2022, il Salone dell’elettronica e della tecnologia di consumo Il più grande del pianeta che sarà celebrato ufficialmente quest’anno Dal 5 all’8 gennaio.

Il CES è organizzato dall’American Consumer Technology Association, Consumer Technology Association (CTA) e di solito si tiene in 11 sedi ufficiali tra cui il Convention Center e il World Trade Center di Las Vegas come location principali. Offre un’enorme area espositiva di 250.000 metri quadrati a cui partecipano solitamente circa 5.000 aziende, tra cui produttori, sviluppatori, fornitori di hardware e contenuti, ecc.

Sebbene ci si aspettasse che le prime e più influenti fiere tecnologiche di questa versione riacquistino la “normalità” persa nella versione precedente a causa della pandemia, con la grande presenza fisica di aziende, media e partecipanti e il brutale livello di trasmissione dal contagio variabile Ómicron consiglia di mantenere prudenza e distanze.

CES 2022, principalmente ipotetico, ma anche interessante

Ecco come lo sappiamo Un’ondata di cancellazioni (presenza fisica, non coinvolgimento) che è iniziato con Meta, Twitter o Pinterest, seguito da T-Mobile e poi un lungo elenco che include Microsoft, Google, Lenovo, MSI e altri. Sebbene il CTA affermi che solo il 7% delle aziende che hanno pianificato di partecipare ha annullato l’assistenza materiale, è la più grande e importante. Non ci saranno grandi media come The Verge, Cnet, Engadget, TechCrunch o Tech Radar. E noi stessi, poiché quest’anno abbiamo programmato di coprire l’evento in loco.

comunque Il CES 2022 si terrà, e questa è la cosa importante. È la fiera tecnologica più influente del pianeta dove vengono presentate grandi novità che iniziano ogni anno. Gli annunci conteranno a centinaia, a partire da Intel CorporationIl CEO Gregory Bryant terrà la conferenza inaugurale ufficiale dello show per presentare i nuovi processori Alder Lake per laptop e il resto per desktop che vanno ben oltre i top di gamma già lanciati.

AMD Ha intenzione di prendere parte all’evento e ci aspettiamo novità sui processori con Ryzen 6000 e grafica personalizzata. Vedremo anche noi nvidia In una conferenza virtuale dove vedremo la nuova grafica dei laptop RTX 3080 Ti e non solo. Lenovo, ASUS, MSI, HP, Acer, Gigabyte, Dell… Tutti i grandi del PC presenteranno le novità nei computer desktop e laptop con le ultime versioni di Intel, AMD e NVIDIA.

Ci saranno altri annunci nelle componenti (memoria DDR5 o i primi SSD PCIe 5.0); accessori e periferiche di ogni tipo; schermi e televisori. dispositivi indossabili. audio e video; reti e 5G; Stampa 3D di realtà virtuale e aumentata o tutto ciò che proviene dalla domotica e dalle case intelligenti.

Sì, più ipotetico del previsto, ma i poteri della saggezza e avremo anni per ripristinare lo ‘stato normale’ di contatto fisico. Come ogni anno, tratteremo in modo molto esteso ciò che abbiamo già iniziato con gli annunci precedenti e puoi seguirli In questo marchio privato. non perderlo!