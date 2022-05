Tutto nuovo compatibile con gli ultimi giochi

The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato la versione 2.0.0 di Pokemon Casa. Ciò consentirà Pokemon Leggende: Arceus S Pokemon Diamante Brillante / Perla Brillante Hai compatibilità sia con l’applicazione del servizio cloud che con i titoli precedenti: spada pokemon / scudoE Pokemon: Andiamo, Pikachu!E Pokemon: Andiamo, Evie! S Pokemon GO.

Aggiornamento 2.0.0 per Pokemon Casa Sarà disponibile nelle prossime settimane.

Pokemon Casa Consente agli allenatori di gestire i propri Pokémon in molti dei suoi giochi. I giocatori potranno trasferire i Pokemon in ogni gioco solo quelli che possono essere ottenuti in quel gioco. Se vuoi controllare tutti i dettagli sulla compatibilità dei Pokémon con ogni gioco, puoi farlo dal menu Aiuto nella versione mobile di Pokemon Casa.

Serve palle strane (strana palla)

Storia del Pokemon Leggende: Arceus Si svolge in un passato molto lontano dal mondo dei Pokémon, dove le Poké Ball di altri giochi non esistevano ancora. Per questo motivo, quando i Pokémon sono entrati Pokemon Diamante Brillante / Perla Lucente, Pokemon Spada / scudo un Pokemon Leggende: Arceusche appare in Strange Balls.

Palle strane.

Strange Balls (Strange Ball) è disponibile solo in Pokemon Leggende: ArceusE Pokemon Diamante brillante / perla splendente. catturato tutti i pokemon Pokemon Leggende: Arceus viene trasferito a spada pokemon / scudo Apparirà in normali palle bokeh.

A Pokemon CasaI giocatori potranno vedere quale Poké Ball sono stati catturati da tutti i Pokémon.

Come ottenere un Pokemon speciale Pokemon Casa

per celebrare la compatibilità Pokemon Diamante brillante / perla splendente S Pokemon Leggende: Arceus Insieme a Pokemon CasaÈ possibile ottenere Pokemon speciali come regalo collegando questi giochi con Pokemon Casa.

Pokemon Casa Infine divenne la stazione centrale dei giochi Pokemon.

contatto con Pokemon Leggende: Arceus

Quando si trasferisce qualsiasi Pokemon da Pokemon Leggende: Arceus Alla versione per Nintendo Switch di Pokemon CasaI giocatori potranno catturare Rowlet, Cyndaquil e Oshawott con il massimo sforzo. Come regalo misterioso nella versione mobile di Pokemon Casa.

contatto con Pokemon Diamante brillante / perla splendente

Quando si trasferisce qualsiasi Pokemon da Pokemon Diamante brillante / perla splendente Alla versione per Nintendo Switch di Pokemon CasaI giocatori riceveranno Turtwig, Chimchar e Piplup con le loro abilità nascoste. Come regalo misterioso nella versione mobile di Pokemon Casa.

Cosa succede ai movimenti quando si sposta un pokemon tra una partita e l’altra?

Mosse che i Pokemon possono imparare Pokemon Leggende: ArceusE Pokemon Diamante Brillante / Perla BrillanteE spada pokemon / scudo È diverso dagli altri giochi, quindi non verrà trasferito quando invii i tuoi Pokemon a un altro gioco. Quando un Pokémon viene spostato da un gioco all’altro per la prima volta, il suo livello determinerà quali mosse può usare.

Se un Pokémon impara nuove mosse dopo averlo spostato in un altro gioco, riportarlo al gioco originale ripristinerà le sue mosse originali.

Pokémon speciali dentro diamante splendente / perla splendente

I giocatori potranno controllare i tratti dei Pokémon trasferiti tra di loro Pokemon Diamante brillante / perla splendente S Pokemon Casapiù altri dettagli.

prima di chiamare Pokemon Diamante brillante / perla splendente Insieme a Pokemon CasaNota: i Pokémon speciali che possono essere catturati solo una volta durante la storia principale possono essere inviati solo a Pokemon Casa Una volta per partita.

pokedex e Pokemon Leggende: Arceus

I giocatori potranno controllare il livello di sforzo dei Pokémon trasferiti tra di loro Pokemon Leggende: Arceus S Pokemon Casapiù altri dettagli.

L’obiettivo desiderato è Pokemon Leggende: Arceus Deve aiutare a creare il primo Pokédex nel Distretto di Hisui. Per questo motivo, il Pokédex nazionale per Pokemon Casa Aggiornamenti basati sui progressi del Pokédex di ogni giocatore nel gioco Pokemon Leggende: Arceus.

Se la voce del Pokédex proviene da Pokemon Leggende: Arceus Incompleto, non sarai in grado di verificare che le informazioni sui Pokémon sul file Pokemon Casa.

Obiettivi e badge aggiuntivi

I giocatori possono guadagnare badge completando obiettivi e soddisfacendo determinati requisiti nella versione . Pokemon Casa per dispositivi mobili. Nuovi obiettivi e badge saranno disponibili ispirati a Pokemon Leggende: ArceusE Pokemon Diamante brillante / perla splendente Dall’aggiornamento alla versione 2.0.0.

fonte: Pokemon