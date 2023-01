“Tutto ovunque in una volta”, “Abbott Elementary” e “Better Call Saul” vincono ai Critics’ Choice Awards 2023

il film “Tutto ovunque in una volta” Ha vinto 5 premi E ha vinto clamorosamente 28esima edizione dei Critics’ Choice AwardsAlcuni dei premi che impreziosiscono ogni anno sono i momenti salienti della stagione sul piccolo e sul grande schermo.

Il film diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert – meglio noto come “Los Daniels” – è risultato il film più nominato con 14 nomination e ha vinto premi. il miglior filmE La migliore via d’uscitaE Miglior sceneggiatura originaleE Miglior mod Quanto a montaggio S miglior attore Secondario all’interpretazione di Ke Huy Quan.

The Critics Choice è un premio assegnato dalla Critics Association of the United States and Canada (CCA, per il suo acronimo in inglese) a nome di oltre 600 giornalisti di intrattenimento.

Grandi delusioni notturneera “Fablemans“- Dramma biografico autodiretto da Steven Spielberg- e”Anisherin da Inisherin(“Almas en Pena de Inisherin”, in spagnolo) che ha abbagliato ai Golden Globes e ha iniziato come favorito insieme a “Tutto, ovunque in una volta”.

Tuttavia, mentre Film di Spielberg Ho dovuto accontentarmi del premio Miglior giovane attore Per il film canadese Gabriel Labelle, “The Banshees of Inisherin” non è stato selezionato per nessuna delle nove categorie per le quali è stato nominato.

Inoltre,Glass Onion: toglie il mistero dalle posate‘, la seconda parte del romanzo di Rian Johnson, ha sorprendentemente prevalso nelle sezioni Miglior commedia E dentro Miglior offertache è stato rivelato pochi minuti prima dell’inizio della trasmissione televisiva.

La cerimonia, presentata dall’attrice e scrittrice americana Chelsea Handler, si è svolta presso il Fairmont Century Plaza Hotel (Los Angeles), che ospita regolarmente anche altri importanti eventi cinematografici come gli Screen Actors Guild Awards (SAG Awards in inglese) o il Globi d’oro.

Il momento più emozionante dell’appuntamento di domenica pomeriggio è stato ritirare il premio per il miglior attore Brendan Fraser (“The Whale”), che scoppia in lacrime sul palco dopo anni di ostracismo da parte dell’industria di Hollywood e di aver affrontato la depressione.

australiano Cate Blanchett (“Tár”) ha confermato di essere sulla buona strada per il suo terzo premio Oscar, vincendo nella categoria Miglior attrice dopo aver fatto lo stesso questa settimana ai Golden Globes.

Nella sezione Miglior film internazionaleProduzione indiana.$$$$(Netflix) batte “Argentina, 1985” (Amazon Prime Video), il film latino che è iniziato come un grande favorito ed è stato premiato dalla Hollywood Foreign Press Association.

‘RRR’ ha trionfato anche nella categoria Miglior canzone con il tema ‘Naatu Naatu’ e si è affermata come una delle campane del pomeriggio, essendo stata anche nominata per il miglior film e il regista Koduri Srisaila Sri Rajamouli per il miglior regista.

Infine, il timido accento latino di questa puntata di Critics Choice si riduce al trionfo del messicano Guillermo del Toro Nella categoria Miglior film d’animazione A proposito di “Pinocchio”.

“Abbott Elementary” e “Better Call Saul”, come nessun altro in TV

“Abbott Elementare (ABC) e la sesta stagione di “Meglio chiamare Saulo(AMC) si è presentata con una serie di contendenti per le migliori categorie televisive, rispettivamente con 6 e 5 nomination, e non hanno deluso.

Designazione della Canadian American Film Critics AssociationAbbott Elementare(“Abbott College”, in spagnolo) Proverbio Miglior serie comica E anche Incontra la sua attrice, Sheryl Lee Ralph Come faccio Migliore prestazione secondaria in questo genere.

Questa produzione ha già vinto i Golden Globe e gli ultimi Emmy Awards.

“Miglior chiamata Saul” incappucciato come Miglior serie drammatica con la sua personalità Bob Odenker vincere un premio Miglior attore protagonista e con Giancarlo Esposito vincitore del premio come miglior attore non protagonista.

da parte sua”perdita(Hulu) ha vinto la migliore miniserie e il suo protagonista, Amandaè stato riconosciuto come Miglior attrice protagonista Da questa figura al ruolo di Elizabeth Holmes, fondatrice dell’azienda tecnologica Theranos.

Dopo i Critics’ Choice Awards la stagione proseguirà con i festeggiamenti dell’Hollywood Actors and Producers Union, nel fine settimana del 25 e 26 febbraio, per concludersi il 12 marzo con la 95esima edizione degli Academy Awards.

Guillermo Azbal