Tutto quello che devi sapere sul debutto come attore di C. Tangana in ‘Un anno, una notte’ | Cinema e televisione

C Tangana salta sul grande schermo! El Madrileño apparirà nel dramma Un anno una notteFilm diretto da Isaki Lakista protagonista Nahuel Perez Biscayat S Noemi Marlant.

Il film è un estratto da un libro di Ramon Gonzalez intitolato Pace, amore e death metal, che prende a riferimento gli attentati di Parigi del novembre 2015 e, più precisamente, la sparatoria e la presa di ostaggi nella stanza del Bataclan. L’autore di questo romanzo è stato un sopravvissuto a quella tragica notte in cui furono uccise 130 persone.

L’artista avrà un ruolo piccolo ma convincente, secondo la critica. Incarnerà il personaggio di Hector. Natalia de Molina, Enrique Oker, Kim Gutierrez e Alba Guillera Completano il cast.

Questa produzione che Apre nelle sale il 21 ottobreè già stato proiettato in molti importanti festival cinematografici, come Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2022Dove ha potuto vincere il Premio della Giuria Ecumenica.

Nelle parole del regista Laquistail film esplorerà il trauma e le conseguenze psicologiche di questo massacro: “La sua esperienza reale, intima e profonda ci ha insegnato che l’esperienza dell’attacco in prima persona era molto diversa da quella che avremmo potuto immaginare senza viverla, lontano da quello che i media ci hanno riferito”.

Riepilogo e trailer per Un anno una notte

Ramon e Celine sono una giovane coppia che si incontra al locale Bataclan di Parigi la notte del 13 novembre 2015. Durante l’attacco terroristico, Celine e Ramon, individualmente, riescono ad entrare nello spogliatoio dei musicisti ea rifugiarsi. là. Quando se ne vanno, non sono più se stessi. E non sanno se possono tornare di nuovo.

In quella notte in cui ognuno viveva in modo diverso, ha lasciato un’impronta profonda nelle loro vite e le ha caricate di un’identità inaspettata di vittime ciascuna affrontata al meglio delle proprie capacità.. Celine con Journey Forward, rifiutandola, aggrappandosi alla sua vita precedente e al frequente ritorno di Ramon a quel momento, la raggiunge e sopporta e affronta una domanda importante: come vuoi vivere d’ora in poi?

Sblocca un nuovo volto artistico

Essere un cantante spesso implica interpretare un ruolo, creando un particolare personaggio musicale sul palcoscenico o registrando i tuoi video. Ma il mondo del cinema può essere una bella sfida.

così, Jim Tangana Unisciti a una lunga lista, come Rosalia, Amaya Romero anche Etana di recente, Tenta la fortuna nel mondo della recitazione.