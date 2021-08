Tutto quello che devi sapere sul Messico ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020

I Giochi Paralimpici di Tokyo si stanno avvicinando e inizieranno il 24 agosto (Immagine: Twitter / Paralimpiadi)

Mi sono lasciata alle spalle le Olimpiadi Internazionali In Giappone ora sarà il turno Giochi per persone con bisogni speciali Tokyo 2020. L’evento sportivo si svolge nella stessa città dell’evento sportivo per Giochi Olimpici. Atleti che ne hanno Disabilità fisica, mentale o sensoriale.

Tutto quello che c’è da sapere sull’evento massimo, più i dati per la condivisione delegazione messicana In quel duello qui.

I giochi paralimpici avranno cerimonia di apertura Il 24 agosto Quest’anno, tuttavia, alcune competizioni inizieranno prima del previsto a causa della fine del calendario in alcuni sport. D’altra parte, fine sarà il 5 settembre 2021. Come gli dei dell’Olimpo, erano Ritardato Un anno a causa della pandemia che ha travolto il COVID-19.

Le Paralimpiadi di Tokyo 2020 inizieranno il 24 agosto e termineranno il 5 settembre 2021 (Immagine: Twitter / @paralimpiadi)

La concorrenza si riunirà 22 sport In totale, poiché una varietà di stili darà un totale di 539 argomenti Diverso. Il delegazioni Chi parteciperà al torneo? 98, uno dei paesi che raccoglierà più concorrenti sarà stato unito. Eventi Lo sport avrà un itinerario mattutino, a causa della differenza di tempo nella città del paese asiatico.

Gli sport In questo evento ci saranno: AtleticaBadminton, Basket in carrozzina, Bocce, Ciclismo su strada, Pista ciclabile, Recinzione in carrozzina, calcio 5 Invece di calcio a 7, pallina da golf, equitazione (equino), judo, nuoto, canottaggio, sollevamento pesi, rugby, taekwondo, tennis su sedia a rotelle, ping pong, tiro con l’arco, tiro con l’arco, triathlon e pallavolo; Le modalità delle discipline saranno diverse da quelle generalmente note. Per questa versione sono stati esclusi calcio 7 e vela, e Badminton e taekwondo.

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi si svolgerà il 24 agosto (Foto: EFE/EPA/Joel Marklund)

da parte sua Il Messico trasferirà 60 atleti: sarà 29 donne e 31 uomini occupazione 11 sport. Parteciperanno a; Atletica leggera, bocce, equitazione, judo, nuoto, sollevamento pesi, canottaggio, taekwondo, ping pong, tiro con l’arco e triathlon. Dovresti prestare attenzione alla memoria matematica e conservarla delegazione messicana Classificato come uno dei migliori vincitori di 289 medaglie in quale 97 placcato oro, 90 argento e 102 bronzo.

Per i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 Messico incontrerai 13 voci Dal suo debutto a Heidelberg, in Germania, nel 1972. La migliore prestazione dei messicani finora è stata la Arnheme olandese occupazione 1980Sono state raggiunte una serie di medaglie, 42 medaglie in totale, 21 oro.

La delegazione paralimpica messicana si è recata a Tokyo per i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 (Immagine: Twitter / COPAME)

È stata una delle discipline sportive che ha prodotto più medaglie per i tre colori Atletica e il nuoto. Nel primo, un totale di 197 Medaglie, mentre si segna il secondo 67.

Due dei segnali a cui prestare attenzione alle Paralimpiadi sono Gustavo Sanchez Martinez e Juan Ignacio Reyes Gonzalez, i nuotatori hanno aggiunto medaglie d’oro in diverse partite: Juan Ignacio si è impiccato 5 medaglie Euro, mentre Sanchez Martinez ha aggiunto a partire dal medaglie d’oro appena dentro Londra 2012.

Il Atleti messicani L’8 agosto si sono recati in territorio giapponese per soddisfare i requisiti sanitari ed epidemici derivanti da COVID-19. In questo modo si cercherà di non diffondere il contagio e la delegazione è obbligata a confinare 14 giorni prima della competizione.

