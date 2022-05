Tutto quello che devi sapere sulla seconda stagione di “Pálpito” | TV | intrattenimento

intuizione è una nuova serie latinoamericana su Netflix, creata e scritta dal venezuelano Leonardo Padron. Le produzioni colombiane includono Michelle Brown (Simon Duque), Ana Lucia Dominguez (Camila Duarte) e Sebastian Martinez (Zacaria Cienfuegos).

La prima stagione è stata un successo sul podio fluire. Secondo Netflix, dove è stato presentato in anteprima il 20 aprile, Nella settimana dal 18 al 24 aprile ha guadagnato 68.040.000 di ore di visualizzazione.

La serie segue una storia Simone (Michelle Brown) dopo l’omicidio della moglie Prendere il cuore e donarlo agli sposi Zaccaria (Sebastian Martinez)Camila (Anna Lucia Dominguez), che ha urgente bisogno di quel trapianto d’organo. Travolto dal dolore e da tante domande, Simon esce in cerca di risposte senza nemmeno immaginare cosa troverà.

Netflix non ha aspettato molto: venerdì 29 aprile ha annunciato che “impressione 2 In arrivo”.

I protagonisti, Ana Lucia Dominguez, Michelle Brown e Sebastian Martinez, hanno avuto il compito di confermare il proseguimento di a casaOppure attraverso un video postato su Instagram, dove hanno anche ringraziato le dimostrazioni di affetto ricevute di recente.

Il capitolo finale della prima stagione aveva un finale aperto, motivo per cui molti fan non vedevano l’ora che arrivasse la seconda parte. Al momento, non si sa quando andrà in onda la serie, ma dovrebbe essere entro la fine dell’anno o l’inizio del 2023. (E)