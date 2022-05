Tutto quello che sappiamo sul tuo nuovo fitness tracker

Se Xiaomi si attiene alla sua tradizione di introdurre un nuovo braccialetto quantistico tra il primo e il secondo trimestre dell’anno, presto assisteremo al lancio della Xiaomi Mi Smart Band 7. Dato questo scenario, i primi leak e rumors sul presunto nuovo wearable dispositivo stanno iniziando a emergere.

Nel marzo di quest’anno, Il registratore ci ha fornito indizi sulle caratteristiche interne del dispositivoinclusi GPS e modalità integrati sempre disponibile. ora perdente Mukul Sharma Per confermare La produzione in serie è già iniziata khalifa Xiaomi Mi SmartBand 6quindi saremo vicini al rilascio.

In attesa di Xiaomi Mi Smart Band 7

Xiaomi aggiornava annualmente il famoso braccialetto quantistico. In generale, l’azienda lancia il nuovo modello prima in Cina e poi in Europa e nel resto dei mercati. Il fatto è che al momento della stesura di questo articolo, il dispositivo non è stato mostrato in nessun paese.

Tuttavia, Secondo Mukul SharmaXiaomi Mi Smart Band 7 che sarà distribuito in diversi paesi in Europa e in Asia è già entrata in produzione. “Aspettatevi il lancio presto“Lo afferma lo YouTuber indiano in un tweet e assicura che il marchio stia realizzando anche un nuovo smartwatch.

[Exclusive] La produzione in serie di Xiaomi Band 7 è iniziata in diversi paesi eurasiatici. Aspettati il ​​lancio presto. Inoltre, c’è anche un nuovo orologio Xiaomi in cantiere.#Xiaomi # Xiaomi Banda7 – Mukul Sharma (@menu di cibo) 3 maggio 2022

In precedenza, alcune funzionalità di Mi Smart Band 7 È apparso nel codice sorgente dell’app Zepp. Con il nome in codice L66, il bracciale è disponibile in due modelli, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli. Tuttavia, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che Xiaomi di solito offre una versione con NFC e una senza questo chip.

Il codice fornisce anche suggerimenti sullo schermo, anche se non è specificato se c’è un aumento delle dimensioni. I dati parlano chiaro. In questa opportunità avremo Schermo 192 x 490 pixelche è un leggero miglioramento rispetto ai 152 x 486 pixel del modello precedente.

Sono state scoperte anche una serie di cover in bianco e nero, traducibili nella possibilità che il braccialetto arrivi con uno schermo. sempre disponibile. Qualsiasi funzione che consente di visualizzare sullo schermo solo le informazioni di base in modalità di sospensione, risparmiando così la batteria.

L’icona mostra invece la compatibilità con i servizi di posizionamento globale. Tra questi è menzionatoVerso A-GPS, GPS, BDS, Galileo, GLONASS, QZSSquindi possiamo vedere un GPS integrato, una caratteristica interessante che non era disponibile sulla Xiaomi Mi Smart Band 6.

Quanto arriverà il nuovo braccialetto di misura quantistica di Xiaomi?

Al momento non sappiamo quando arriverà il nuovo braccialetto, anche se secondo indiscrezioni sarà più vicino che mai. Modello attualmente disponibile, Mi Smart Band 6, L’Europa è stata lanciata a marzo 2021 Al prezzo di 44,99 €. Per ora non ci resta che attendere per scoprire quando uscirà e se ci sarà un aggiornamento dei prezzi.

