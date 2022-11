Tutto quello che sappiamo sull’attesissimo show di “The Batman” con Colin Farrell per HBO Max.

Arrivo di questo 2022′Batman” Ci ha fatto innamorare di nuovo Per il personaggio e il suo mondo (come se fosse difficile) e già prima della premiere, sapevamo già che l’idea di Warner e Matt Reeves dovuto ampliare il film con rotazione serie hbo max.

Uno di questi è “Pinguino”il titolo temporaneo che avrà questo taglio, con protagonista il cattivo che incarna Colin Farrell. Laddove la serie è in fase di casting, Rivediamo tutto ciò che sappiamo.

Data

Finora, sono noti pochi dettagli su questa serie. Sappiamo che è un sequel di Matt Reeves incentrato sulla storia di Oswald Cobblepot e La sua ascesa come un cattivo noto come il Pinguino. Nelle parole di Colin Farrell:

“Non potrei essere più entusiasta di continuare a esplorare Oz mentre scala i ranghi oscuri per diventare il Pinguino. Sarebbe fantastico riportarlo nelle strade di Gotham per un po’ di follia e un po’ di caos”.

A causa degli indizi lasciati lì, il controllo della città criminale Gotham sarà il filo conduttore della serie.

lancio

Da quando il progetto è stato annunciato, ci è stato chiaro Colin Farrell tornerà mettersi nei panni di Oswald Cobblebut. Oltre a lui, l’unico altro membro confermato lo è Christine Milioti, che interpreterà Sophia Falconela figlia di Carmine Falcone (John Turturro), che combatterà con il Pinguino per il controllo della città.

Creato da Jeff Loeb e Tim Seal ne “Il lungo Halloween”Sophia Falcone è l’identità dell’impiccato, che si propone di vendicare chiunque sia responsabile della morte di suo padre. Abbiamo già visto in TV il ‘personale’Gotham‘, incarnato in quell’occasione da Crystal Reed.

Spara e fa squadra

Al momento non abbiamo Non ci sono informazioni sui piani delle riprese Da “Pinguino”. Tuttavia, poiché conosciamo già parte (almeno) del cast, non ci vorrà molto per avere notizie di lui.

La serie è stata sviluppata da Lauren Lifrancache agirà come sceneggiatore e showrunner. Matt Reeves, Dylan Clark e Colin Farrell Sono i produttori esecutivi.

data della prima

Con un botto su HBO Max Ci stavamo mordendo le dita per assicurarci la data di uscita. In questo momento è tutto nell’aria, ma punterò al 2024 in più rispetto al prossimo anno.

trailer

Dalla Warner Bros. Non hanno rivelato un trailer o foto per “The Penguin”.