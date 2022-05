Tutto rivelato sull’iPhone 14 Max

Si parla molto da qualche giorno del nuovo iPhone 14, i telefoni che arriveranno in appena quattro mesi, e come al solito stanno suscitando molte aspettative tra i fan Apple di tutto il mondo. E la grande novità di quest’anno nella gamma sarà iPhone 14 max. Un po’ come un iPhone standard di dimensioni standard. Questo sarà il sostituto dell’iPhone 13 mini, e quindi probabilmente diventerà uno degli iPhone a grande schermo più economici che abbiamo mai visto, considerando che Apple non è affatto economico. Ora conosciamo maggiori dettagli al riguardo, che molti di voi non vedono l’ora.

Questo sarà un nuovo fantastico iPhone

Le informazioni che ora abbiamo appreso sono arrivate attraverso l’account Twitter di un importante filtro, che ha dettagliato una per una tutte le caratteristiche importanti di questo nuovo modello. In particolare, ha rivelato le dimensioni maggiori del suo schermo, che sarà una grande attrazione per esso, poiché ora sarà di 6,68 pollici e avrà uno schermo OLED. È altresì Sarai orgoglioso di una frequenza di aggiornamento di 90 HzChe è una grande novità, dopo che i modelli standard di iPhone 13 sono arrivati ​​sul mercato con la tradizionale frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Inoltre, questo modello dovrebbe essere fornito con il processore Mela A15 BionicaCiò significa che non rilascerà un nuovo processore, che era la norma fino ad ora. Avrà la stessa potenza dei modelli attuali, e sotto questo aspetto non possiamo aspettarci miglioramenti. Questo sarà accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore sarà praticamente la stessa ora, doppia con Doppi sensori da 12 MP Tutto in uno, quindi anche qui non ci sarebbero molti miglioramenti.

Manterrà Face ID, all’interno del notch premium, quindi esternamente la novità di questo dispositivo sarà soprattutto la dimensione dello schermo. Rivela anche il prezzo del telefono in dollari, almeno Saranno 899 dollari. Un aspetto è il prezzo, che sarà senza dubbio uno dei più controversi. Perché quando il modello mini scompare e appare questo più grande, il prezzo dell’iPhone 14 iniziale dovrebbe aumentare di 100 euro. Pertanto, si prevede che questo modello verrà rilasciato in Spagna in particolare per circa 1099 euro, dove l’iPhone 14 standard rimarrà a 909 euro.

In ogni caso, potrebbe diventare uno dei modelli preferiti dai fan di Apple, considerando il suo schermo più grande, che è uno degli aspetti che attira di più gli appassionati di tecnologia. Gli schermi grandi e di alta qualità stanno diventando sempre più popolari oggi rispetto ai modelli compatti, basta dare un’occhiata ai mini modelli di Apple che dureranno solo due anni, dopo vendite alquanto limitate al riguardo. Dobbiamo aspettare ancora qualche mese per incontrarli.