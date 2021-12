Tutto su Caldera, la nuova mappa per Call of Duty: Vanguard e Warzone Pacific

Prodotto Call of Duty Vanguard Era solo la prima tappa di un piano più ampio: dal 8 dicembre Cominciato Stagione 1 di Vanguard e Warzone Pacific. Un nuovo palcoscenico per la saga delle superstar di Activision Preceduta a sua volta dalla prevista apertura delle porte cratere vulcanico, la nuova mappa di gioco pensata per la visualizzazione Un paradiso marziale su una scala incredibile.

cratere vulcanico e Isola della rinascita Sarà disponibile per tutti i giocatori in 9 dicembre Anche se chi ha una copia di all’avanguardia Avrai un vantaggio Accesso esclusivo 24 ore su 24 all’isola. Comunque, anticipo Un enorme teatro chiaramente ispirato alle isole del Pacifico e appositamente progettato per promuovere tutti i tipi di sparatorie e battaglie.

Al contrario, la nuova mappa si tuffa in 15 regioni uniche Includono ambienti urbani, installazioni militari, una centrale elettrica e tonnellate di punti di interesse e idee di design che Sledgehammer Games afferma che includono molti dei suggerimenti della comunità. Inoltre, si prevede che a livello di contenuti ed eventi Zona di guerra del Pacifico Cresce parallelamente a Vanguard.

A questo punto è il momento delle presentazioni: a quattro giorni dal lancio, Activision ha dimostrato in dettaglio e padronanza La forma e le aree principali della caldera nella mappa di gioco, che puoi vedere proprio sotto queste righe.

Sebbene la caldera abbia un’atmosfera paradisiaca, questo la completa Tema dell’operazione Vulcan e L’inizio della nuova trama che ruoterà nelle prossime stagioni. a cui dobbiamo aggiungere molti contenuti incorporati da all’avanguardia, compresi i suoi operatori, 40 tipi di armi (Tutte le armi di base da all’avanguardia e due carte battaglia gratuite), nuovi veicoli e modi per incoraggiare il combattimento aereo.

In aggiunta a quanto sopra, e come nuovo nella modalità Battle Royale, Sledgehammer Games lo anticipa Sono stati modificati sia il raggio che i tempi di chiusura del circuito Con l’obiettivo di introdurre un altro ritmo di gioco che incoraggi il combattimento aereo, a cui è stato aggiunto un evento ad ogni chiusura del circuito.

E l’Isola della Rinascita?

Activision prevedeva l’arrivo della caldera Non significherebbe un addio completo Isola della rinascita: Ci saranno playlist speciali disponibili in un solo giorno in cui sarà possibile testare sia gli operatori che le armi della nuova stagione.

Tuttavia, nella Caldera si verificheranno nuove modalità a tempo limitato, inclusi eventi stagionali. Secondo Activision, studi di zona di guerra (Raven Software, Beenox, Toys for Bob e High Moon Studios) lavorano sulla mappa e nuove idee. Inoltre, Gulag avrà una novità con Zona di guerra del Pacifico– I giocatori sopravvissuti tornano in battaglia con armi ed equipaggiamento dei morti.

Apri le porte della caldera, A partire dall’8 dicembre, Significherà il lancio definitivo di una nuova fase di contenuti Call of Duty. Uno, coincidenza o meno, coinciderà con la prima di una campagna aura infinita. Ad ogni modo, per gli appassionati di giochi di tiro competitivi Una fantastica fibbia 2021 ti sta aspettando.