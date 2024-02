Tutto sul funzionamento di questo intermediario finanziario

Questo broker è uno dei broker più popolari in Europa e conta più di 840.000 clienti nel mondo

XTB ti consente di investire in tutti i tipi di mercati attraverso la sua applicazione mobile

Il mondo degli investimenti digitali Non smette mai di crescere e la colpa è in parte del grande successo degli intermediari finanziari. In realtà, XTB è una delle aziende più popolari In quest'area di business, grazie alla ricca gamma di prodotti e servizi che offre, nonché alla sicurezza e all'affidabilità offerte da XTB nel suo insieme. per questa ragione, Ad Andro4All parleremo con te degli investimenti in XTB.

avvertimento. Fare investimenti finanziari comporta rischi significativi e dovrebbe essere evitato se non si dispone di esperienza e consulenza. D’altra parte, il mercato delle criptovalute è volatile e privo di protezione e salvaguardia, il che lo rende un mercato molto rischioso. Noi di Andro4All ti consigliamo di non investire mai senza ricevere una formazione o una consulenza adeguata. Anche se ti dicono il contrario, c’è sempre qualche rischio negli investimenti.

Cos'è esattamente XTB?

Come azienda, XTB (Broker X-Trade) È una società che funge da intermediario digitale tra il cliente e gli investimenti. Applicandolo potrai verificare lo sviluppo dei mercati finanziari, investire nelle aree che ti interessano di più e XTB si occuperà di tutte queste procedure Mentre esegui il comando comodamente premendo i pulsanti sullo schermo. Con questo servizio come base della propria attività, XTB attualmente Uno dei grandi broker finanziari Ogni giorno vengono trasferite enormi somme di denaro.

Riguardo a come e quando questa azienda è stata creata fin dall'inizio XTB è stata fondata a Varsavia nel 2002, aveva già un obiettivo simile: avvicinare i propri clienti al mondo degli investimenti. Nel corso del tempo, XTB si è espansa anche in tutta Europa (ha una sede a Madrid regolamentata dalla CNMV) e, dopo il processo di digitalizzazione, la società è assurta a uno dei maggiori intermediari finanziari al mondo. Con tutto questo oggi Ha circa 840.000 clienti.

Gestisci questo intermediario finanziario

Esegui XTB E' molto semplice ed intuitivo, soprattutto per la sua lunga esperienza come mezzo digitale. Sia tramite la versione web che tramite l'applicazione per smartphone, con XTB puoi effettuare tutti i tipi di investimenti, aggiungere e prelevare facilmente fondi, nonché controllare direttamente l'andamento dei mercati.

XTB ha molto da offrire ai suoi clienti e va sempre avanti Ascolta i commenti degli utenti Mantenersi come piattaforma di investimento coerente con gli interessi delle persone che hanno fiducia nel suo sistema Esegui le tue operazioni finanziarie nei mercati. In questo modo, XTB funziona come segue:

Aggiungi e preleva fondi in XTB

Per aggiungere fondi a XTB, L'azienda offre numerosi servizi ai clienti. Innanzitutto, essendo un broker europeo, può funzionare con EUR e USD come valuta principale, ma se vuoi lavorare con altre valute, XTB non addebita alcuna commissione di cambio valuta quando depositi denaro. In questo modo puoi Negoziare in qualsiasi valuta sul mercato Anche se hai un conto bancario solo in Euro.

Quanto a Servizi finanziari a cui puoi rivolgerti Per depositare fondi, XTB ti consente di farlo tramite carte di debito come VISA o MasterCard, app di pagamento come PayU o PayPal o tramite bonifici bancari dall'entità in cui sono disponibili i tuoi risparmi. IL ritiro contantida parte loro lo sarà Tramite bonifico sul conto bancario richiesto.

Per prelevare fondi, sì, dovresti tenere presente che XTB addebita delle commissioni Commissione di cambio sugli investimenti (0,5%). Si tratta di una commissione relativamente alta, anche se il cambio valuta all'ingresso è gratuito. Inoltre, XTB fissa l'importo minimo di prelievo a 100 EUR e non potrai prelevare un importo inferiore. Quindi dovresti Prendi in considerazione questi fattori Quando rivuoi indietro i tuoi soldi.

Quali investimenti puoi fare?

Come ci si aspetta da un broker finanziario, su XTB puoi investire in molti tipi di mercati.

Investimenti in materie prime . Anche le materie prime fanno parte del pacchetto di prodotti disponibile tramite XTB. Se vuoi gestire le informazioni relative ai prezzi delle materie prime come petrolio, oro e altri materiali, puoi investirci comodamente su XTB.

. Anche le materie prime fanno parte del pacchetto di prodotti disponibile tramite XTB. Se vuoi gestire le informazioni relative ai prezzi delle materie prime come petrolio, oro e altri materiali, puoi investirci comodamente su XTB. Azioni nel mercato azionario . Questo è uno dei principali punti di investimento di XTB. Attraverso il suo sistema potrai investire nei mercati azionari di diversi paesi e, grazie alla conversione valutaria disponibile all'interno dell'applicazione, non avrai restrizioni valutarie per effettuare acquisti e vendite di azioni.

. Questo è uno dei principali punti di investimento di XTB. Attraverso il suo sistema potrai investire nei mercati azionari di diversi paesi e, grazie alla conversione valutaria disponibile all'interno dell'applicazione, non avrai restrizioni valutarie per effettuare acquisti e vendite di azioni. Indicatori . Se sei interessato a investire in indici, XTB ha più di venti indici operativi da tutto il mondo e puoi investire in essi senza alcun problema.

. Se sei interessato a investire in indici, XTB ha più di venti indici operativi da tutto il mondo e puoi investire in essi senza alcun problema. ETF . Gli investimenti in ETF sono uno dei maggiori punti di mercato di XTB. All'interno della piattaforma puoi trovare più di 300 ETF diversi dai quali puoi effettuare i depositi e i prelievi che desideri.

. Gli investimenti in ETF sono uno dei maggiori punti di mercato di XTB. All'interno della piattaforma puoi trovare più di 300 ETF diversi dai quali puoi effettuare i depositi e i prelievi che desideri. Tasso di cambio . Il trading Forex è disponibile anche tramite XTB. Con un massimo di 48 coppie di valute a tua disposizione, con il suo sistema puoi effettuare depositi e prelievi 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana.

. Il trading Forex è disponibile anche tramite XTB. Con un massimo di 48 coppie di valute a tua disposizione, con il suo sistema puoi effettuare depositi e prelievi 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Valute digitali . Dato che il mercato delle criptovalute è così influente, questo settore non può mancare nella gamma di prodotti disponibili su XTB. È un asset molto interessante, ma è anche rischioso, quindi se sei un investitore alle prime armi, ti consigliamo di accedere a mercati più sicuri prima di tuffarti in questo mercato regolamentato e privo di protezione.

. Dato che il mercato delle criptovalute è così influente, questo settore non può mancare nella gamma di prodotti disponibili su XTB. È un asset molto interessante, ma è anche rischioso, quindi se sei un investitore alle prime armi, ti consigliamo di accedere a mercati più sicuri prima di tuffarti in questo mercato regolamentato e privo di protezione. salvare. Uno dei vantaggi di XTB è che offre anche investimenti a basso rischio che si concentrano maggiormente su risparmi redditizi. Per fare ciò, offre piani di investimento passivi o un conto XTB altamente redditizio che offre una commissione annuale del 3,8% in EUR e del 5% in USD per i clienti con meno di 3 mesi di servizio. A partire da 3 mesi dall'apertura del conto, la commissione aumenta al 2% in euro e al 2,5% in dollari.

Consulenza in materia di dati e reporting finanziario

XTB sembra essere una piattaforma molto versatile in termini di servizi offerti, e in parte è proprio questo I tuoi database e il monitoraggio del mercato Sono abbastanza semplici da usare in modo che gli investitori alle prime armi non si confondano, ma con la giusta complessità in modo che gli esperti possano trovare facilmente tutto ciò di cui hanno bisogno. Sia nella versione desktop che nell'app mobile, XTB Tanti dati a disposizione dei tuoi clienti.

Senza portafoglio virtuale, ma con tanta educazione finanziaria

XTB aveva però in precedenza un conto demo in cui era possibile eseguire simulazioni con denaro virtuale L'azienda ha annullato questa funzione a causa della normativa CNMV. Tuttavia, l’azienda ha sempre sfruttato le proprie risorse Promozione dell’educazione finanziaria Dai loro clienti. Al di fuori dell’area di test priva di rischi, XTB ha scelto di concentrarsi sulla costruzione Spazio per l'apprendimento La maggior parte degli utenti inesperti può essere addestrata a prendere decisioni migliori.

Infatti, per quanto riguarda l'educazione finanziaria, XTB non pubblica solo testi e articoli di carattere informativo, ma anche Offre anche webinar Dove gli utenti potranno imparare direttamente da figure esperte dei mercati. Con questo, i clienti possono Migliora profondamente il tuo allenamento In prodotti e servizi pericolosi.

Opinioni di XTB

Non è difficile da trovare Opinioni espresse in rete su XTBMa vale anche la pena notare che oltre ad avere un gran numero di utenti molto soddisfatti del servizio, ci sono anche molti marchi che ti offrono… Riconoscimento per il tuo servizio. Ecco perché XTB lo ha fatto Premi assegnati da siti prestigiosi come Forbes o BloombergSono due dei grandi riferimenti per l'informazione economica oggi.

Per quanto riguarda gli utenti, ha XTB La stragrande maggioranza delle recensioni sono positiveCiò enfatizza aspetti come la profonda educazione finanziaria che l’azienda fornisce ai propri clienti, la facilità di implementazione di tutti i tipi di procedure o il supporto e il servizio clienti che fornisce. D'altro canto, le principali lamentele che riceve tendono a concentrarsi sul fatto che la sua interfaccia è solitamente sovraccarica di dati e facilmente sopraffatta, o sulla gamma limitata di prodotti diversi dall'investimento in azioni ed ETF.

Scarica XTB per iOS

Scarica XTP per Android

Se lo vuoi sapere Alternative di investimento per XTB, puoi sempre scegliere di provarlo. Un altro broker molto popolare è eToro, dove puoi anche effettuare transazioni Tutti i tipi di operazioni commercio. Inoltre, anche alcune neobanche dispongono di un portafoglio di investimenti, come nel caso di MyInvestor, o anche come Revolut.

Commissioni e altri costi di servizio

Sebbene XTB abbia alcune commissioni che non sono popolari tra la sua comunità di clienti, vale la pena notare che il broker le ha Commissione dello 0% su molti dei suoi servizi di basecome aprire e mantenere un conto, depositare e prelevare fondi, acquistare e vendere azioni ed ETF fino a 100.000 EUR al mese (successivamente, 0,2%), o con Il deposito minimo è 0 euro.

D’altro canto dobbiamo guardare Commissione dello 0,5% sul cambio valuta negli investimentiIl valore minimo di investimento in azioni è di 10 euro L’importo minimo di prelievo è di 100 euroOppure il costo dell'inattività è di 10 euro.

