Tutto sulla sua camicetta a stampa floreale

Quando i re Felipe e Letizia hanno visitato sabato scorso il centro di accoglienza dei rifugiati ucraini a Madrid con le loro due figlie, la principessa Leonor e l’Infanta Sofia, la maggior parte dell’attenzione è stata rivolta all’aspetto della regina e al suo aspetto. Il suo blazer Hugo Boss nero abbinato e le ballerine sono della stessa azienda; E nel “gruppo” dell’erede, con a Sfera Blusa Bianca Con Ricami Floreali Neri che ha fatto l’occhiolino in Ucraina. La bambina della famiglia reale era abbinata a un cappotto e una camicetta Springfield che ha attirato la nostra attenzione, ma di lei non sapevamo nulla. Fino ad ora.

Eravamo sicuri di archiviare Mini blusa bianca e blu con stampa floreale Da Infanta Sofia sembra più che perfetto per la primavera. per la stampa, ma anche per Silhouette ampia e fluidaspecialmente per maniche a sbuffo. Ha lo scollo tondo, i polsini elasticizzati e l’effetto spalla scesa. E da & Altre storieun marchio di abbigliamento femminile svedese “premium” che appartiene al gruppo H&M.

L’Infanta Sofia l’ha combinato Jeans blu corti Insieme a Springfield poco tesa Ballerine abbinate con dettaglio fiocco sul collo del piede Scarpe Matilde. L’aspetto, disinvolto, era coerente nello stile con quello della madre, Letizia Ortiz, e della sorella, Leonor; Non potrebbe essere più perfetto per questo periodo della stagione.

Infanta Sofía ha scelto di indossare la blusa con i jeans, e ci piace molto, ma pensiamo che starebbe benissimo anche con una gonna, come suggerisce il marchio con una minigonna in suede marrone. Solo compiaciuto.

Prendi la camicetta dell’Infanta Sofia



Se hai mai pensato di creare te stesso, le tue nipoti o le tue amiche… con la camicetta Infanta Sofía, abbiamo ottime notizie perché ora è disponibile in tutte le taglie sul web. Infatti, se lo desiderate in altri colori, è disponibile anche in due tipologie di rosa e beige. Il suo prezzo è di 99 euro.

