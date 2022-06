TV 4K UltraHD a soli 318€

Le TV erano accese ogni volta Livelli più elevati di qualità e risoluzione. I loro prezzi stanno diventando democratici, nonostante abbiano ricevuto una TV qualche anno fa 4K Non è stato facile. Oggi è così, al miglior prezzo possibile. Un esempio di questo è il modello che vi presentiamo qui oggi in vendita e che abbiamo trovato su Amazon, di dimensioni sufficienti né più né meno di 50 pollici, in UltraHD con intelligenza artificiale e molto meno del suo prezzo abituale. per vederlo!