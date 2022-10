TV HD da 40 pollici per guardare il meglio della Coppa del Mondo ora al 35% di sconto | Mostrare

Questo TV Full HD da 40″ di Schneider ha ora uno sconto del XX% su Amazon.

Come spesso accade poche settimane prima dell’inizio di un grande evento sportivo, le vendite televisive sono alle stelle; Soprattutto quando si fa riferimento a un torneo legato alla Coppa del Mondo FIFA. Lo spettacolo che si terrà in Qatar inizierà il 20 novembre, e se ancora non sapete quale TV scegliere per sostituire quella del soggiorno, allora questo Schneider C510K Full HD Quella che segnaliamo è un’opzione molto interessante.

che esso TV da 40 pollici Dimensioni perfette per adattarsi a qualsiasi mobile o scaffale, montato Tecnologia LED E tutto ciò di cui hai bisogno per deliziarci con fantastici contenuti multimediali a un prezzo eccezionale. in AmazonIl dispositivo è ridotto del 35% così possiamo Risparmia oltre 100€ sull’acquisto.

Senza grandi pretese nel settore connettività 2.0 (non è una smart TV), si distingue soprattutto nei reparti di luminosità e nitidezza. “Quello che ho evidenziato di questa TV è il suo rapporto qualità-prezzo”, commenta un utente, aggiungendo: “Lo uso da mesi e non mi ha causato alcun problema”. Voglio sapere di più? Ti diciamo tutti i dettagli.

Risoluzione Full HD, buon contrasto, funzione di registrazione e timeshift

Un fattore che conta di più per noi quando acquistiamo un televisore è la sua precisione. Il prodotto di Schneider ha 1920 x 1080 pixel, ovvero la tecnologia Full HD. Inoltre, non effettuando lo streaming in 4K, la frequenza di aggiornamento rimane a 60Hz, un livello più che sufficiente per godere di una buona qualità dell’immagine in ogni momento.

Luminosità e contrasto sono altre due caratteristiche ben risolte. Lo schermo è in grado di visualizzare un milione di pixel, presentando immagini luminose e colori vividi che sono molto ben realizzati. Il suo contrasto registra un coefficiente di 3000:1, che è un numero elevato che mostra neri e bianchi veramente puri.

Se osserviamo altre funzioni, dobbiamo fermarci all’opzione chiamata Ricodifica e cambiamento temporale. Molto pratico quando stiamo guardando un evento sportivo come una partita di calcio, perché mentre la TV continua a registrare, possiamo mettere in pausa l’immagine e riavvolgere e visualizzare una determinata giocata precedente; Poi ci ha riportato in vita.

Sintonizzatore di doppia generazione, connessione HDMI e USB, ampio angolo di visione

Il dispositivo contiene Sintonizzatore di doppia generazione. Il salto di qualità e la portabilità dei dati porta a un miglioramento delle emissioni. È garantita la compatibilità con la lettura dei file, siano essi di tipo MPEG4, AVI o JPEG; I due altoparlanti sono ben bilanciati nella gamma media.

Tutto questo ci porta a parlare dei suoi collegamenti posti nella zona posteriore, lasciando liberi i suoi lati. Possiamo utilizzare le tre porte USB 2.0, oltre a due porte USB 2.0. Include anche un file Ingresso audio, AV, Scart, VGA, audio PC e porta CI. senza dimenticare j jack per cuffiePresa da 3,5 mm

E l’ampio angolo di visione? Fai notare il tuo 176 gradi in orizzontale e in verticale, in modo che possiamo goderci i contenuti con angoli sufficienti senza subire fastidiose distorsioni dell’immagine. Per quanto riguarda il peso? Con un peso di soli 6,4 kg, poggia sulle sue doppie gambe. Il prodotto include telecomando e manuale di istruzioni.

