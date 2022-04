Twilight: quanto ha guadagnato Kristen Stewart per aver interpretato Bella Swan in Twilight Epic | film | nnda nnlt | Fama

Kristen Stewartche ha compiuto 32 anni, è un’attrice per natura stato unito Con un gran numero di ruoli ha recitato in vari film nel corso della sua carriera, ma quello che è stato senza dubbio famoso è stato il ruolo di Bella Swan, uno dei personaggi principali della saga”crepuscolo“.

Quel personaggio che ha dato vita in cinque film ha cambiato la vita dell’artista americana, lanciandola alla fama mondiale e permettendole anche di guadagnare molti soldi, come le altre sue colleghe che anche loro avevano dei personaggi principali ed erano la chiave per lei. Sviluppo della storia.

Ecco perché in questa occasione parleremo di tutti gli stipendi che abbiamo ottenuto Stewart Mentre interpreta il ruolo di una ragazza di una certa città che si innamora di un giovane che si trasforma in un vampiro.

Kristen Stewart durante una scena di The Vampire Saga. (Foto: Crepuscolo)

Quanti soldi ha guadagnato Kristen Stewart in “Twilight”?

Sebbene questo tipo di informazioni non sia comunemente diffuso e di solito sia mantenuto riservato, alla fine del 2021 Al Bawaba Solo Jared Ha pubblicato alcuni dati sullo stipendio dei personaggi principali della saga, incluso, ovviamente, l’eroe di questa nota scritta.

Come riportato dai media citati, Kristen Stewart Ricevette due milioni di dollari per aver fatto parte del primo film della saga, per essere una cifra ingente, considerando che, all’epoca, era un’attrice sconosciuta in tutto il mondo.

Nella stessa pubblicazione, è stato spiegato in dettaglio che negli ultimi due lungometraggi della saga, l’attrice americana aveva guadagnato $ 12,5 milioni per film, citando un aumento significativo e dimostrando che il successo della storia è stato fenomenale in tutto il mondo. .

Kristen Stewart e la proposta della sua ragazza

Nonostante abbia guadagnato molta fama internazionale, l’attrice ha sempre tenuto la sua vita privata il più lontano possibile dal centro dello spettacolo fino all’arrivo di Dylan Meyer, che l’avrebbe sposata. L’americano, che ha partecipato alla saga “Twilight”, ha confermato il suo fidanzamento con la sua ragazza all’emittente Howard Stern di SiriusXM, poiché in precedenza aveva espresso il desiderio di sposarla.

L’artista ha rivelato che alla fine la sua futura moglie era davanti a lui quando si trattava di fargli la grande domanda. “Ci sposeremo, lo faremo”Sicuro. “Volevo che il mio lavoro fosse suggerito, quindi credo di aver chiarito cosa volevo e l’ho ottenuto”Ha aggiunto.

Stewart ha anche rivelato che aveva in programma da oltre un anno di proporre a Meyer: “Le cose belle accadono velocemente…”, ha confermato.