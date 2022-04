Twitter conferma che aggiungerà un’opzione per modificare i messaggi

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 apr 2022 – 01:01

Los Angeles (USA), 5 aprile (EFE). Twitter ha confermato martedì la sua intenzione di aggiungere l’opzione per modificare i messaggi già pubblicati, anche se inizierà a testare questa funzionalità sul suo servizio a pagamento, Twitter Blue, prima di raggiungere tutti gli utenti.

“Ora che tutti chiedono… sì, abbiamo lavorato su un’opzione di modifica dall’anno scorso”, ha affermato l’azienda attraverso il profilo del suo dipartimento di comunicazione.

Il messaggio si riferiva a un sondaggio condotto da Elon Musk sul social network in cui chiedeva ai suoi follower se volessero poter modificare i messaggi (tweet) una volta pubblicati, in cui oltre il 70% ha detto di sì.

Il miliardario ha aperto l’inchiesta subito dopo l’acquisizione del 9,2% della società e ha promesso di apportare “significativi miglioramenti” al social network nei prossimi mesi.

Tuttavia, i responsabili di Twitter insistono sul fatto di avere avuto questa idea molto prima che il sondaggio la commentasse.

Lunedì, il CEO di Twitter Paraj Agrawal ha confermato che Musk si sarebbe unito al consiglio di amministrazione con un tweet: “Sono entusiasta di condividere che nomineremo Elon Musk nel nostro Consiglio di amministrazione”.

Agrawal ha aggiunto che la società era stata in trattative con Musk nelle ultime settimane e avrebbe aggiunto “un grande valore” al corpo.

In un altro messaggio, Agrawal ha scritto: “È un credente appassionato e un convinto critico del servizio, che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno su Twitter e nella sala del consiglio, per renderci più forti a lungo termine. Ciao Elon!”

Lo stesso Musk ha risposto ad Agrawal con un tweet esprimendo il suo desiderio di iniziare a lavorare nel consiglio per “apportare grandi miglioramenti a Twitter nei prossimi mesi”, anche se non ha fornito ulteriori dettagli.

Secondo un documento inviato all’autorità di regolamentazione del mercato azionario, Musk sarà in grado di controllare più del 14,9% della società in qualsiasi momento, individualmente o come parte di un gruppo. EFE

