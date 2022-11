Twitter continua a perdere i suoi principali inserzionisti dopo l’arrivo di Elon Musk

Cinguettio Ha un problema vitale. mentre il suo proprietario Elon Muskcontinuano a essere coinvolti in molteplici controversie attacco manzana anche Rimuovere le restrizioni sulla disinformazione sul coronavirusAffare rete sociale Sanguinare reddito da Pubblicitànecessario per mantenere a galla l’azienda, è in calo del 15% annuo in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), secondo rapporto interno È pubblicato dal portale “Platformer”.

Le cattive notizie non finiscono qui. Ed è che anche le prenotazioni settimanali di annunci sono diminuite del 49%, secondo un analista di Ricavi Twitter nei canali di comunicazione interna dell’azienda. Tutto ciò fa presagire terribili prospettive. 92% delle entrate di Twitter (4.500 su 5.000 milioni di dollari nel 2021) provengono dagli annunci. Senza di esso, la tua attività è a rischio.

Twitter ha bisogno di entrate pubblicitarie per mantenere a galla l’azienda mentre tenta di passare agli abbonamenti. Ma le entrate pubblicitarie stanno diminuendo del 49% o più a settimana nei mercati chiave, abbiamo appreso. I piani per il rilancio di Blue sono stati ritardati oggi@dipendente + io:https://t.co/XDpJxL6OVG pic.twitter.com/KEjA4wjmJz – Casey Newton 30 novembre 2022

“È disastroso”

Il Onda Licenziamenti E i cambiamenti che Musk ha imposto dopo essersi insediato su Twitter hanno creato uno scenario caotico che il mese scorso ha portato le grandi aziende a ritirare o congelare i loro piani per fare pubblicità sulla piattaforma. Il 31 ottobre, pochi giorni dopo il passaggio di proprietà, gli analisti stimavano che il social network rischiasse di perdere circa 15,7 milioni di dollari di raccolta pubblicitaria nelle tre regioni indicate. “È un disastro”, ha detto un ex dirigente di Platform.

Mercoledì scorso, i ricercatori di Media Matters for America hanno pubblicato uno studio in cui hanno trovato 50 dei primi 100 Inserzionisti Twitter ha disattivato Annunci sulla piattaforma. Tra questi ci sono Ford, Chevrolet, Heineken, AT&T, Jeep, CNN, Citigroup o Verizon, tra gli altri. Questo gruppo di aziende avrebbe speso quasi 2.000 milioni di dollari in pubblicità dal 2020.

📈 Dati: 50 dei primi 100 inserzionisti hanno smesso di fare pubblicità su Twitter. Questi marchi hanno rappresentato quasi $ 2 miliardi di spesa sulla piattaforma dal 2020, secondo i dati condivisi da Media Matters. Indice dei marchi qui 👇 pic.twitter.com/WWrnJmiY2o — Trishla Ostwal (@trishlaostwal) 23 novembre 2022

problema lavorativo

Twitter ha avuto problemi con il suo modello di business per anni, molto meno rispetto a concorrenti come Twitter Facebook anche instagram. Consapevole di ciò – e con pressioni su di lui affinché restituisca i quasi 13.000 milioni di dollari che le banche gli hanno prestato Sali sulla piattaforma– , il miliardario ha ideato un piano di pagamento con il quale intende aumentare la base di abbonati e creare così un’altra fonte di reddito che consentirà all’azienda di restare a galla. Per $ 8 al mese, Gli utenti potranno ottenere il segno di verifica blu per il proprio account E vedono come i loro messaggi arrivano più di quelli degli utenti non paganti.

Tuttavia, la possibilità di ottenere un pin di verifica blu ha portato molti account a impersonare altre persone o aziende, il che ha danneggiato la reputazione di alcuni di loro. Questa e altre decisioni così controverse Re-account vietati per aver diffuso messaggi di odio– spingendo sempre più aziende a interrompere la pubblicità su Twitter, aumentando così il potenziale costo in perdite. Gli inserzionisti sono sempre alla ricerca di spazi digitali in cui la discussione sia più sana, più bianca e priva di polemiche. Il nuovo Twitter di Elon Musk va nella direzione opposta.