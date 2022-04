Twitter ha una strategia per impedire a Elon Musk di acquistare l’azienda

Tutto è iniziato Quando Elon Musk ha acquistato il 9% di Twitter, per diventare il principale azionista. Nel tentativo di prendere piede all’assemblea degli azionisti per smascherare la falsa libertà di parola del social network dell’uccellino, Prevede di acquisire la società per 40 miliardi di dollari. Ora, come spiegano da il bordoE Il consiglio sta valutando l’uso della tattica della pillola tossica a Alla persona responsabile di SpaceX e Tesla è stato impedito di acquisire Twitter in modo ostile.

Le intenzioni di Elon Musk verranno fermate la pillola avvelenata

Musk, il maggiore azionista di Twitter, ha annunciato qualche giorno fa di voler entrare a far parte del consiglio di amministrazione della società proprietaria del social network. Anche se ha cambiato idea quando ha capito che in questo modo gli avrebbe impedito di acquisire più azioni. Ha presto rivelato il suo obiettivo: rivelare che Twitter non è un nido di libertà di parola come si dice e che tutto, in un modo o nell’altro, è nelle mani di una serie di gruppi potenti e atrio. Quindi Elon Musk ha confermato di voler acquisire l’azienda tramite a Un movimento ostile mette sul tavolo 40 miliardi di dollari E offri un buon prezzo per azione.

“ Twitter prevede di inondare il mercato con più azioni e prezzi privati ​​per evitare l’acquisizione di Musk

L’uomo d’affari ha spiegato che se la sua offerta verrà rifiutata, valuterà la possibilità di sbarazzarsi delle azioni che già possiede, il che potrebbe influire in modo significativo sul prezzo delle azioni. In generale, svalutare un’azienda che ha vissuto un boom nelle ultime settimane. Ora, come hanno chiarito ufficialmente, il consiglio di amministrazione di Twitter sembra determinato a impedire a Musk di acquisire e privatizzare l’azienda o di prenderla nelle sue mani. proprio adesso La società ha introdotto il “Piano per i diritti degli investitori”, che cerca di bloccare i piani di Elon Musk.

Questo movimento è noto come pillola velenosa In termini finanziari, Twitter inizierà a Liberare molte azioni in modo che gli azionisti esistenti possano acquistarle con uno sconto, sempre ad eccezione dell’attuale maggiore azionista, lo stesso Musk. “È in qualche modo irresponsabile se non si sottopone questa offerta agli azionisti per un voto”, ha detto Musk, che sa che la mossa cerca di impedirgli di prendere il controllo completo della società. Vedremo chi vincerà questa battaglia, ma sembra fare molta strada.