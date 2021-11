Twitter lancia Super Follows, Type OnlyFans, per utenti iOS e iPhone

millennio digitale

città del Messico / 01.11.2021 21:26:03

finalmente! Dopo tutto quello che è stato detto su di lui modello di stile I “fan solitari” del social network Twitter hanno lanciato un lavoro per gli utenti delle loro app iOS (iPhone) in tutto il mondo. Si trova nei dintorni super seguire, che consente agli utenti di diventare Seguace pagato per un account per accedere a contenuti esclusivi e altri vantaggi.

Il super seguire Sono stati annunciati a febbraio e da allora le loro operazioni sono state rivelate, poiché sono idonei gli account con almeno 10.000 follower cumulativi, e così anche i loro proprietari. Avere più di 18 anni e aver pubblicato almeno 25 tweet nei 30 giorni precedenti l’adesione al programma.

Twitter ha annunciato dal suo account ufficiale che Gli utenti della tua app iOS in tutto il mondo possono farlo ora super seguire Per un numero ancora limitato di creatori di contenuti, come modo per avviare la nuova impresa cercano di attrarre nuovi modi per monetizzare sulla piattaforma.

Stavi aspettando e ora è qui. Ora tutti su iOS possono seguire il nostro piccolo gruppo iniziale di creatori che lo provano. Ecco un rapido aggiornamento su come???? : https://t.co/T4kzTaEhLE – Super Follow 28 ottobre 2021

Questa è quella postaQuesti abbonamenti, sia a pagamento che mensili, sono un modo per i loro creatori di ottenere supporto finanziario direttamente dai loro follower, in cambio della possibilità di accedere a contenuti esclusivi da ogni account che solo loro possono vedere e commentare, e le loro tariffe provengono da 2,99, 4,99 o $ 9,99 al mese, ovvero circa 60, 100 e 200 pesos messicani.

Da settembre, la piattaforma ha già consentito super seguire Per i creatori di contenuti, in particolare quelli con iOS, ma esclusivamente quelli con sede nelle regioni degli Stati Uniti e del Canada. Ora è possibile abbonarsi a diversi account con contenuti esclusivi in ​​tutto il mondo.

