Twitter pubblica finalmente il suo primo tweet modificato

Twitter Condividi il primo tweet modificato Dopo aver annunciato il mese scorso che il test è iniziato con il nuovo pulsante di modifica, con il quale è possibile apportare modifiche al post per un certo periodo.

Il rete sociale Condividi la prima versione sul profilo Twitter Blue (servizio in abbonamento), tuttavia Twitter fa notare che lo è Giro di prova.

Ben arrivato Questo è un test per assicurarsi che il pulsante di modifica funzioni, ti diremo come va – TwitterBlue (@TwitterBlue) 29 settembre 2022

Mostra il post modificato al momento della pubblicazione, un’icona a forma di matita, l’indicazione di “ultima modifica”, inoltre, Viene visualizzata la cronologia con le modifiche apportate Quando fai clic sul Tweet.

Per visualizzare il contenuto originale, gli utenti dovranno fare clic su “Edizione recente” per visualizzare tutte le versioni in ordine cronologico. Questa data sarà accessibile e Ci sarà sempre un record pubblico per ciò che è stato cambiato.

Gli utenti potranno fare Fino a cinque modifiche Se pubblicato entro un periodo di tempo di 30 minuti.

Questa funzione raggiungerà prima i fortunati su Twitter Blue e al momento è solo Disponibile in stato unito.

