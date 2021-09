Twitter rilascerà aggiornamenti in modo che i tweet letti a metà non scompaiano

Twitter Annuncia cambiamenti. Il social network apporterà modifiche alla propria linea temporale o al sistema di aggiornamento della “linea temporale”. Impedisci ai tweet di scomparire Quando gli utenti ne leggono metà. Una situazione definita “frustrante”. La cronologia di Twitter viene aggiornata automaticamente quando le persone pubblicano e rispondono a nuovi Tweet.

Pertanto, quando l’utente legge un “tweet”, se coincide con l’ora di aggiornamento, mi manca Devi tornare indietro nella timeline per trovarlo e continuare a leggerlo. Twitter ha annunciato che sta lavorando su come modificare questa modalità per evitare che gli utenti ne debbano soffrire esperienza spiacevole.

Nei prossimi due mesi Distribuiremo gli aggiornamenti Per quanto riguarda il modo in cui ti mostriamo i “tweet ‘così non scompaiono'”, ha sottolineato la piattaforma dalla sua pagina di supporto, l’effetto dei ‘tweet’ che scompaiono nel bel mezzo della lettura si verificano, spiega l’azienda, perché ‘ i tweet vanno in cima alla timeline man mano che vengono aggiunti Nuove risposte alla conversazione in corso.