Twitter si prepara ad entrare nel campo dei pagamenti digitali | Economia

Le cose non smettono di accadere su Twitter dopo il movimentato acquisto dell’azienda che gestisce il social network da parte dell’imprenditore Elon Musk. Questo mercoledì, lo stesso giorno in cui La società ha introdotto (e ritirato, dopo l’intervento personale di Musk) un marchio aziendaleUn giorno dopo che il Sud Africa ha ha annunciato l’intenzione di realizzare la piattaforma per gli abbonati a tutti gli effettiIl quotidiano americano The New York Times ha indicato che l’azienda ha fatto il suo primo passo per entrare nel mercato dei pagamenti digitali, presentando una domanda di registrazione al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro statunitense. Stati Uniti d’America. Questa registrazione è necessaria se l’azienda desidera fornire servizi di pagamento digitale negli Stati Uniti.

La mossa può essere intesa come parte dei piani di Musk di trasformare Twitter in una “app per tutto”, simile ad app come la cinese WeChat. Musk ha esperienza nel mondo degli affari, avendo fuso la sua startup x.com nel 2000 con un’app di servizi finanziari che sarebbe diventata il gigante dei pagamenti digitali PayPal, che sarebbe uno dei principali concorrenti di Twitter in questo spazio. Tuttavia, ci sono anche dubbi sul fatto che l’azienda abbia la possibilità di aggiungere un’altra area di business a un’azienda già sotto pressione. Dopo i licenziamenti di massa della scorsa settimana. Il tempo è poco per l’imprenditore, che deve trovare un modo per convincere l’azienda a separarsi con abbastanza soldi per recuperare gli incredibili 44 miliardi di dollari spesi per acquisirla.