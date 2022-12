Twitter sta ampliando lo spazio per scrivere un tweet, va da 280 a 4.000 caratteri

(foto: Tuexperto)

Elon MuskE il Proprietario di Twitter e dei suoi altri affiliati tecnologia Nel mondo, continua a prendere decisioni in merito rete socialeE il Questa volta ha parlato di una delle richieste che risalta da parte degli utenti che è un’estensione di un tweet; A questo proposito afferma che Personalità E sale da 280 a 4000.

Sebbene Musk sia stato molto breve nel suo annuncio, la risposta è stata sufficiente perché questa fosse una notizia. Tutto è iniziato perché un utente di Twitter ha commentato uno dei tweet che il miliardario aveva pubblicato sui cambiamenti che avrebbe portato la rete di microblogging.

Alan Ober Un utente con oltre 10.000 follower ha posto una semplice domanda: “Ehi Elon, è vero che Twitter sta aumentando il limite di caratteri da 280 a 4.000?” Musk ha risposto: Sì.

Elon Musk espande i personaggi su Twitter

La sua risposta ha ricevuto più di 11.000 like e centinaia di commenti in meno di un giorno, tra cui moltissimi meme con foto di Elon legate ad Avatar, Il Signore degli Anelli e anche i principali social network come Instagram e Facebookperché credono che attualmente ci sia una battaglia tra le reti per non perdere utenti.

Potresti essere interessato:

D’altra parte, alcuni utenti hanno scritto al proprietario di Twitter che devono anche rivedere le politiche della rete per evitare commenti negativi o di odio o semplicemente generare risposte rapide alle richieste delle persone.

Ora, espandere i caratteri da 280 a 4.000 è un cambiamento significativo, tuttavia, questo va di pari passo con molti dei tweet di Musk che incorporano opinioni e annunci che potrebbero essere ufficiali al social network.

A questo proposito stiamo parlando del servizio di pagamento Twitter blu Che ha molti vantaggi. Il cambiamento principale è che per accedere all’opzione premium, devi pagare $ 8 al mese dal tuo Apple iPhone.

L’accesso a questa opzione blu significa che puoi apportare modifiche ai tweet come modificare quelli già pubblicati, caricare video HD, cambiare il tuo nome utente e utilizzare la modalità di lettura.

La spunta blu sarà per le celebrità e le persone che pagano Twitter blu. Ma chi fa parte di un’organizzazione avrà anche un “piccolo motto secondario” che lo identifica.

Per le organizzazioni, l’assegno grigio, varato da poche settimane, verrà trattenuto e consegnato su conti appartenenti a governi, politici, presidenti ed enti statali in genere. Infine, la verifica dell’oro si concentrerà sui marchi.

Continuare a leggere: