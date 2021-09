Twitter sta provando una nuova opzione per eliminare i follower senza bloccarli

Twitter sta testando una nuova funzionalità che ci consentirà di rivedere il nostro elenco di follower.

Una nuova dinamica che ci permetterà di scegliere chi vogliamo come follower, senza doverli bloccare o ricorrere a mantenere privato il nostro account Twitter.

Quindi puoi eliminare i follower senza bloccarli

Se vogliamo mantenere un account pubblico in Twitter Non abbiamo molto controllo su chi può seguirci, a meno che non scegliamo di bloccare coloro che ci seguono per molestie o spam. E, naturalmente, abbiamo opzioni di Twitter per segnalare questi tipi di utenti.

E ora Twitter sta aggiungendo una nuova opzione per modificare il nostro elenco di follower senza dover vietare gli utenti. Come puoi vedere negli screenshot condivisi da Squadra Twitter, è in fase di test una nuova opzione che consente di rimuovere o rimuovere un follower.

Sarà semplice come cercare nel nostro elenco di follower, fare clic sull’elenco con i tre puntini e scegliere l’opzione “Rimuovi questo follower”. Una volta fatto ciò, quell’utente non vedrà più i nostri tweet sulla sua cronologia. Naturalmente, l’utente non verrà informato di questa azione.

Quindi, anche se non impedirà a questi utenti di seguire la tua attività su Twitter, se hai un account pubblico, rimuoverà la visibilità. Twitter non ha detto quando questa opzione sarà implementata ufficialmente per tutti gli utenti, quindi dovremo attendere futuri aggiornamenti.

Ricorda che Twitter ha molte più funzionalità nei test relativi alla sicurezza, un maggiore controllo sul modo in cui interagisci e nuove impostazioni per personalizzare le dinamiche del nostro account. Un gruppo di lavori che cercano di migliorare l’interazione, incoraggiare una comunicazione sana e fermare il bullismo.