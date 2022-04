Two Point Campus, un simulatore di gestione dell’università, sta ritardando il suo lancio fino ad agosto

Sega e sviluppatore Studi a due punti Lo hanno annunciato Campus a due puntiil nuovo Simulazione di gestione dell’universitàritardare il suo lancio a 9 agosto, provvisoriamente in programma per il 17 maggio. Verrà rilasciato su tutte le piattaforme: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S, e sarà disponibile anche al lancio. Xbox Game Pass. In occasione di questo annuncio, hanno pubblicato un nuovo diario di sviluppo, in cui danno maggiori dettagli sul gioco:

“La nostra ambizione fin dall’inizio era quella di iniziare Campus a due punti su tutti i computer e piattaforme console contemporaneamente con la qualità e il livello che la nostra società si aspetta da noi. Ciò significa che Avremo bisogno di più tempo Insieme a Campus a due punti Per essere sicuri di offrire il miglior gioco possibile Può essere goduto allo stesso modo su tutte le piattaformeha detto Mark Webley, direttore di Two Point Studios. “Utilizzeremo questi tre mesi aggiuntivi per migliorarlo Campus a due punti Per tutte le piattaforme.

Campus a due punti Questo è il nuovo gioco dei creatori Ospedale a due punti (2020), che è stato l’erede spirituale della leggenda Ospedale a temaIn questa occasione, Ci incaricherà di gestire un campus universitario In modo che possiamo costruire le loro strutture e plasmare la vita degli studenti, sia in termini di insegnamento, perseguendo un’istruzione di alta qualità, sia in termini di piacere e bisogni emotivi. tutto per aumentare il prestigio del campus, Attira più studenti e guadagna più soldi lungo la strada. E ovviamente condito con Un sacco di umorismo, come ha fatto nel suo precedente lavoro. ti lasciamo nuove immagini.