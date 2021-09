Tyler Rake è ancora vivo nel primo teaser per il sequel di Chris Hemsworth – notizie sul film

Il film Joe Russo prodotto da Joe Russo uscirà nel 2021.

Dopo il successo del primo uscito nel 2020, abbiamo già un primo sguardo pieno di azione al sequel Tyler Rick Interpretato da Chris Hemsworth e diretto da Joe Russo, regista Avengers: Endgame.

Il film è uscito nel 2020 90 milioni di case nelle prime settimane dalla prima, Chi stabilisce un record su Netflix. Dati che la piattaforma di streaming di solito non fornisce, quindi ne erano orgogliosi.

L’anteprima, che puoi vedere di seguito, è stata rilasciata durante il primo grande evento per i fan di Netflix chiamato todom In esso, vediamo come Rake sia ancora vivo dopo la scioccante fine della prima puntata. Puoi vederlo sotto:

Per questo motivo si è deciso di regalargli ancora un seguito di campionato da parte di colui che gli dà la vita Toro Nell’universo cinematografico Marvel. Tyler Rick 2 Diretto da Sam Hargrave, è lo stesso ragazzo che ha girato grandi scene di combattimento con una buona dose di tensione.

Questo sequel promette più lavoro, dato che il suo regista si è effettivamente fatto avanti in un’intervista in cui ha detto che ha sempre Trova modi per rendere l’eccitazione divertente e diversa mentre cammini per casa o per la città. La prima è prevista per il 2022.