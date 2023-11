Tyson Bagent dei Bears ricomincerà poiché Justin Fields non è stato autorizzato dal punto di vista medico

Courtney Cronin | espLettura: 4 minuti.

Lago Foresta, Illinois. -Quarterback in ascesa Tyson Bagent dei Chicago Bears inizierà la sua quarta partita consecutiva al posto di Justin Fields, che si sta riprendendo da una lussazione del pollice della mano.

Sebbene Fields sia indicato come discutibile per la partita di giovedì sera contro i Carolina Panthers nel rapporto finale sugli infortuni dei Bears, l’allenatore Matt Eberflus ha detto che il quarterback di Chicago non giocherà.

Tyson Bagent n. 17 dei Chicago Bears si riscalda prima della partita contro i Los Angeles Chargers al SoFi Stadium il 29 ottobre 2023 a Inglewood, California. Meg Oliphant/Getty Images

“Dobbiamo dargli un altro giorno”, ha detto Eberflus spiegando perché Fields è stato elencato come discutibile piuttosto che escluso. “Dategli un giorno in più. Ma sta lavorando duro e migliora ogni giorno, quindi vedremo dove andrà.”

Il campo non è stato sgombrato dallo staff medico dei Bears, ma è stato elencato come partecipante limitato all’allenamento di questa settimana, che è stato girato per due giorni. Eberflus ha detto che Fields non ha avuto alcun intoppo con il pollice e “potrebbe” svolgere un allenamento pre-partita al Soldier Field giovedì pomeriggio.

“Sta migliorando”, ha detto Eberflus. “La precisione sta migliorando. Sta lanciando meglio. E sta iniziando a fare sempre di più. Quindi vedremo dove andrà. In questo momento lo consideriamo discutibile. Vedremo dove andrà.”

Quando Fields è tornato ad allenarsi venerdì e ha iniziato a lanciare, ha detto che la sua forza di presa non si era completamente ripresa e ha sentito un po’ di dolore mentre prendeva la palla. Eberflus ha detto che la forza di presa, la precisione e la “capacità di operare come centrocampista” di Fields si stanno “avvicinando”.

A 10 giorni dalla fine delle partite di Chicago contro Carolina e Detroit Lions, i Bears sperano che Fields giochi ancora durante la mini settimana di addio per posizionarsi per un potenziale ritorno nella settimana 11.

“Continuerà a raddoppiare i suoi sforzi e a fare tutto, come fanno tutti i giocatori”, ha detto Eberflus. “Ci stiamo preparando per il nostro prossimo gioco. Ognuno deve impostare il proprio carico di lavoro. I nostri ragazzi stanno facendo un buon lavoro nell’eseguire un piano per ottenere il loro carico di lavoro in modo da ottenere la pratica di cui hanno bisogno e ottenere le funzionalità di cui hanno bisogno per prepararsi la prossima partita.”

Il linebacker Tremaine Edmunds salterà la sua seconda partita consecutiva per un infortunio al ginocchio. Anche la guardia destra Nate Davis, che ha corso “un po’” mentre si riprendeva da una distorsione alla caviglia, e il cornerback Terrell Smith non giocheranno contro Carolina.

Il running back Khalil Herbert, ricevitore largo Equanimeous St. Brown e il cornerback Josh Blackwell sono pienamente attivi nei round e negli allenamenti questa settimana e hanno una finestra di 21 giorni per essere attivati ​​dalla riserva per infortuni.