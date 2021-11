Uber non riesce a trovare i conducenti, che è un’altra conseguenza della crisi globale

L’onda d’urto della crisi dell’offerta sta iniziando a prendere piede con le grandi aziende tecnologiche lontane da hardware. Se il problema delle spedizioni dalla Cina e la mancanza di chip avevano già avuto la precedenza con Apple, Samsung o Sony PlayStation, ora arriva la carenza di manodopera per queste aziende. È il caso specifico di Uber affronta una sfida nel Regno Unito.

Da qui a Natale, il vettore ha bisogno di quasi 20.000 conducenti per la sua piattaforma. La crisi dell’azienda è del tipo che ha creato lo stesso CEO Dara Khosrowshahi Viaggio veloce a Londra Con l’obiettivo di rivitalizzare la situazione in un Paese che era, fino a non molto tempo fa, la più grande roccaforte dell’azienda in Europa (almeno continentale). Ha anche incontrato il sindaco della capitale britannica, Sadiq Khan, per ottenere il sostegno del governo nel panorama offerto all’azienda tecnologica. Perché però per bloccare la tua attività Per il Dipartimento dei Trasporti di Londra in passato, l’area rimane di vitale importanza per la propria attività.

“Abbiamo bisogno di te, dillo ai tuoi amici”, ha detto il manager, cercando di incoraggiare i nuovi dipendenti. Non è chiaro se parole di incoraggiamento avranno effetto su un settore profondamente deluso. Khosrowshahi ha bisogno che Uber rimanga nel paese ed è per questo che lo è Incoraggiare il mercato con uno sciopero del libretto degli assegni. Se negli Stati Uniti viene annunciato uno stimolo da 200 milioni di dollari per incoraggiare nuovi conducenti a lavorare per l’azienda – si stima che questo abbia aumentato il numero di professionisti del 20% – nel Regno Unito il cambiamento arriva dalle tariffe. Il direttore ha annunciato La paga dei conducenti del Regno Unito è aumentata del 10%, È il prezzo al quale vogliono stimolare la migrazione dei lavoratori verso la loro piattaforma. Al momento con molte persone inattive o che lavorano in altre divisioni dell’azienda (Uber Eats) con più attività e redditività, al momento.

Problema con molte risorse al di fuori del controllo di Uber

Il problema delle retribuzioni in particolare è una delle costanti all’interno dell’azienda in tutte le aree geografiche. prima dell’epidemia, Il settore degli autisti stava già lottando per tariffe più alte capire; Dopo l’epidemia, la situazione è peggiorata. Anche per la sicurezza del lavoro. Un tema che Londra ha già sperimentato qualche mese fa e che si può vedere anche in California Progetto – FallitoForzare le piattaforme ad assumere tutti i loro autisti.

D’altra parte, per molti dei lavoratori della piattaforma, andare a lavorare durante i mesi più complicati del virus non è stato redditizio. Troppo poco lavoro, troppo poco stipendio, troppe spese e troppo rischio. attualmente, Praticamente tutti i servizi di trasporto di pallet hanno aumentato i prezzi per alleviare il disastro. Hanno dovuto riprendersi dal 2020 che è stato un duro colpo per i loro conti: tuttavia, i conducenti non hanno visto un riflesso di ciò nei loro conti.

Se a questo si aggiunge la situazione dell’offerta internazionale, il problema di Uber aumenta. nel mantenimento dei salari – Nonostante i prezzi più alti – ma con un aumento del carburante e dei prezzi generali di conseguenza, i calcoli non sono lontani da molti specialisti della piattaforma. I costi operativi diventano redditizi In veicoli che, nonostante tutto, hanno ancora bisogno di benzina – a volte colpiti anche dal problema dei rifornimenti – con prezzi più alti.

Nel caso del Regno Unito Aggiungiamo il fattore BrexitLa stessa cosa che ha fatto vacillare per alcuni mesi il settore del trasporto merci con l’assenza di lavoro. Un settore complesso, e poco grato, come quello dei trasporti, ha perso rinforzi in un Paese che ha chiuso le frontiere con l’Unione Europea.

Uber, ancora una volta, Vittima di una crisi economica su vasta scala. Uno che non riguarda solo lo stato britannico. I prezzi dell’elettricità e del carburante sono fissati anche nell’Europa meridionale. Secondo i dati di Uber in Spagna, l’azienda è già tornata ai livelli pre-demici in termini di attività; Con il sistema VTC e subappaltatori alle aziende proprietarie delle licenze, Il sistema funziona in modo completamente diverso. Bisognerebbe vedere la lotta per una parte dei prezzi di sfruttamento in una più che sicura escalation dei prezzi.

Clienti e prezzo, problema post-pandemia

Il prezzo di Uber è aumentato vertiginosamente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, poiché la società non ha nascosto le sue intenzioni. A fronte dell’aumento dei costi, saranno i clienti a farsi carico della differenza. In Spagna, questo effetto si osserva nell’aumento dei prezzi dei servizi Collegamento. Era una delle conseguenze, che avevano già avvertito, avrebbe avuto L’applicazione della legge di Ryder. Autisti di consegna più costosi, tariffe di servizio più costose pagate dall’utente.

Quindi, una dichiarazione che ho visto clamorosa per molto tempo è stata soddisfatta: per quanto tempo molte di queste aziende possono mantenere i prezzi bassi? barriera di prezzo Era un modo per entrare e attirare gli utenti della new economy: Uber o Cabify nei trasporti, Netflix, Disney+ o HBO Max in streaming e Spotify nella musica. In effetti, i prezzi di taxi e VTC sono ora uguali in molte aree in cui operano entrambe le opzioni. Un punto che viene raggiunto quando le questioni lavorative e normative entrano nell’equazione e la terra è già stata conquistata ed è pronta a fissare prezzi redditizi per l’azienda.