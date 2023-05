Uber ora include le prenotazioni dei voli dalla sua app

Super Ha aggiunto una funzione di prenotazione del volo alla sua app per ora solo nel Regno Unito. Questa funzionalità verrà implementata a tutti gli utenti in quel paese nelle prossime settimane. Sarà disponibile per l’intero mercato del Regno Unito quest’estate. La piattaforma non ha rivelato se continuerà in altri paesi.

Per questa iniziativa, Uber si affida alla tecnologia Hopper, una delle app di viaggio più utilizzate in Nord America, che le consentirà di offrire prodotti fintech ad agenzie di viaggio online come Congelamento del premio Anche Garanzia di interruzione del viaggiotra gli altri, secondo il portale Phocuswriht, una società di ricerche di mercato sui viaggi.

Inoltre, Uber sta aggiungendo funzionalità aggiuntive che sfruttano le capacità di analisi dei dati di viaggio storici di Hopper. Lauren Koslowski, direttore della crescita e dei nuovi prodotti di viaggio di Uber, ha spiegato che la nuova esperienza utente offre una mappa tariffaria che mostra le variazioni dei prezzi delle corse per un mese o una settimana, nonché una previsione dei prezzi. Che mostra quando e quanto i prezzi possono cambiare.

Oltre a prenotare corse nazionali e internazionali, Uber per il Regno Unito offre i suoi contenuti multimediali sulla sua app, tra cui Uber Boat da Thames Clippers, viaggi in treno della National Rail, Eurostar, National Express, Megabus e Heathrow Express, un servizio aggiunto di recente; Così come il noleggio auto.

La nuova funzionalità di volo fa parte dell’obiettivo di Uber di diventare una soluzione multimodale completa per i viaggi porta a porta.

“Ideale sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti, la nostra nuova funzionalità renderà la prenotazione e la gestione dei viaggi aerei semplice e senza stress, con un processo di prenotazione di appena un minuto nell’app Uber”, ha affermato Andrew Bremm, amministratore delegato di Uber UK.