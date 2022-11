Ubisoft apre una pagina per ricordare che il remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo non è stato cancellato

È molto probabile che tu abbia dimenticato la sua esistenza, perché Prince of Persia Edizione Le Sabbie del Tempo È stato annunciato due anni fa e doveva uscire all’inizio del 2021. Ubisoft ha trascorso un anno a ritardare il gioco di alcuni mesi fino a quando non ha annunciato il gioco Le loro mani sono cambiate.

Al momento, la nuova versione del più popolare gioco Prince of Persia (rilasciato nel 2003) è in fase di sviluppo presso Ubisoft Montréal. No, non è stato cancellato.

Ma mentre continuano a ricevere domande dalla community, si preoccupano per il gioco e credono che sia stato cancellato, Ubisoft ha aperto pagina con le istruzioni A proposito del gioco, per rassicurare i fan di Prince of Persia.

video Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake – Trailer

Ubisoft non prevede di realizzare un’altra versione di Prince of Persia

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Nuova Edizione Non cancellato. Il gioco è in sviluppo presso Ubisoft Montréal, come si dice dal web.

Niente di nuovo al riguardo, anche se confermano anche che al momento non ci sono piani per realizzare nessun altro gioco di Prince of Persia in questo momento.

Stranamente, le FAQ hanno una domanda che specifica “un altro remake della serie” (qualcosa che nessuno ha chiesto), ma evita l’argomento “altri giochi della serie”, cosa che molte persone si aspettano… e l’hanno fatto come si dice.

Nello specifico è stato commentato che Ubisoft sta lavorando ad un gioco 2D, o forse 2.5D, cioè con gameplay tradizionale ma con grafica moderna, con azione che si svolge su più livelli. Ispirato ai giochi Prince of Persia di Giordano Michenerma anche nei giochi Ori.

Ubisoft Montpellier, sotto il controllo di un altro Prince of Persia 2D?

Tom Henderson ne ha parlato qualche mese fa Il gioco di Prince of PersiaHa indicato che sarebbe stato un lavoro Ubisoft Montpellier. Lo studio ha scritto diversi giochi Rayman (incluso Rayman Legends) e non ha rilasciato giochi per anni… perché ci stanno lavorando Oltre il bene e il male 2.

Sappiamo che è incredibile, Oltre il bene e il male 2 Non è stato nemmeno cancellato e Montpellier ci sta ancora lavorando, ma possono avere diversi team e uno di questi può essere dedicato a Prince of Persia 2D che non è stato annunciato… Che strano se uscirà prima della riproduzione.