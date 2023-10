Ubisoft rinvia il “grande gioco” e tutto fa pensare a Star Wars Outlaws

Fonti di Kotaku È stato riferito che Star Wars Outlaws arriverà sul mercato prima del previsto. Secondo questo articolo, l’idea iniziale era di pubblicarlo nell’anno finanziario in corso (entro il 31 marzo 2024), anche se già all’epoca si prevedeva che questi piani sarebbero stati troppo ambiziosi, quindi era probabile che sarebbero stati rinviati fino a dopo tale data. . Senza mai menzionarlo, La società francese ha spiegato che il “big game” previsto per quest’anno fiscale è stato rinviato Alla prossima, come abbiamo già detto VGC.

“IL I risultati sono migliorati nel secondo trimestre Ubisoft ha sottolineato in un comunicato che lo slancio positivo dei marchi Ubisoft ha rafforzato la fiducia per il resto dell’anno. “La società può confermare la forte crescita riportata e un utile operativo IFRS di circa 400 milioni di dollari, senza lanciare l’altro grande progetto che inizialmente aveva pianificato di lanciare durante il quarto trimestre dell’attuale anno fiscale.”

Quando uscirà il suddetto titolo posticipato? “L’azienda ha deciso di commercializzarlo Un’altra grande partita nell’anno fiscale 2024-25Per massimizzare la creazione di valore”.

In quale epoca è ambientato Star Wars Outlaws?

Star Wars Outlaws è un gioco open world Si svolge tra L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello JediCioè in epoca imperiale. Il giocatore controllerà Kay, un cacciatore di taglie che dovrà sopravvivere in una galassia in costante conflitto. Da questa prospettiva verranno mostrati alcuni momenti mai mostrati prima nei film, come Han Solo che viene consegnato congelato nella carbonite a Jabba the Hutt, il signore del crimine di Tatooine. Comprenderà un sistema di allerta e decisione in stile GTA, anche se non ci saranno finali diversi.

Il titolo, sviluppato dai creatori di The Division 2, sarà in vendita a partire dal PS5, serie Xbox