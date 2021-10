UBISOFT RIVELA I PIANI DELLA REPUBBLICA DEI PILOTI PER I CONTENUTI DEL PRIMO ANNO

La grande rivelazione per tutti i giocatori è che Ubisoft ha recentemente rivelato la roadmap dell’anno 1 di Riders Republic per i contenuti post-lancio, che include contenuti stagionali gratuiti e contenuti esclusivi per i possessori del pass anno 1.

La cosa che ci sembra intrigante è che il primo anno di Riders Republic sarà caratterizzato da quattro stagioni diverse con temi unici. Si inizia il primo giorno con l’inaugurazione.

I giocatori sono invitati alla celebrazione del lancio di Riders Republic per giocare in modalità multiplayer: Mass Race, Tricks Battle, Free for All e Versus, sbloccando ricompense esclusive attraverso sfide settimanali.

I possessori del Pass Anno 1 potranno esplorare la mappa con due gruppi esotici: Rocket Bike e RocketSkis. Questi nuovi giochi consentiranno ai giocatori di rivisitare il gioco ad alta velocità e creare le proprie emozionanti giostre e giochi.

Nella prima stagione, l’inverno arriva nella repubblica. Winter Bash offrirà una progressione stagionale in cui i giocatori potranno sbloccare contenuti e ricompense partecipando a speciali esperienze multiplayer, slot e attività a tempo limitato.

I possessori del Pass Anno 1 avranno accesso a set esotici aggiuntivi dotati di skin e contenuti esclusivi, oltre a un esclusivo pacchetto di cosmetici leggendari per godersi il gioco con stile. Per la stagione 2, è il momento della resa dei conti con l’aggiunta dell’epica modalità multigiocatore resa dei conti, una resa dei conti esplosiva 6v6 giocata in arene selvagge.

I giocatori salteranno nelle arene con la loro squadra per raccogliere e salvare più gemme rispetto alla squadra avversaria. I possessori del Pass Anno 1 riceveranno anche kit unici aggiuntivi, skin e contenuti esclusivi.

La stagione 3 porterà il sequel di BMX Sport nella Repubblica insieme ad arene BMX dedicate, oltre a nuovi stadi ed eventi da scoprire. In esclusiva per i possessori del Pass Anno 1, la stagione BMX porterà anche una nuova gara BMX con nuovi sponsor ed eventi, oltre a un leggendario pacchetto cosmetici.

Inoltre, il Pass Anno 1 offre l’accesso esclusivo per il primo giorno a Rocket Skis e Rocket Bike Exotic Kits e l’accesso anticipato di 7 giorni a tutti gli altri Exotic Kits e al componente aggiuntivo BMX Sports.

Riders Republic, The Massive Multiplayer Outdoor Sports Park verrà lanciato il 28 ottobre su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Stadia, nonché PC Windows tramite l’Ubisoft Store e l’Epic Games Store.

I giocatori possono anche abbonarsi a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna. Il Pass Anno 1 può essere acquistato separatamente o preordinando le edizioni Gold e Ultimate:

La Gold Edition include il gioco base e il Pass Anno 1 che include otto combo esotiche che consentono ai giocatori di modificare il gioco sotto forma di potenziamenti dell’equipaggiamento durante tutto l’anno; BMX Sport e contenuti esclusivi aggiunti dopo il lancio.

I kit esotici Rocket Bike e Rocket Ski saranno disponibili al momento del lancio. La Ultimate Edition include il gioco base e il Pass Anno 1, oltre a quattro pacchetti cosmetici esclusivi: Cosmic, Rainbow, Neon e Skull’n Style. I giocatori potranno anche godere di 20 biglietti per l’elicottero per raggiungere le loro vette preferite nel gioco più velocemente che mai.