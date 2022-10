Ubisoft spiega perché i Talking Rabbids in Mario + Rabbids hanno scintille di speranza

Mario + Rapids scintille di speranza Sembra fantastico e i fan non vedono l’ora di giocarci, soprattutto dopo quanto era buono il gioco originale, Mario + Rapids Kingdom Battle. Tuttavia, nonostante abbiano Mario, Bowser o Peach, co-protagonisti, conigli pazzi RapideNon sono per tutti i gusti…

Tuttavia, se ricordi i Rabbids come piccoli personaggi fastidiosi che sanno solo urlare e infastidire, dovresti leggere questo: Ubisoft ha cambiato il personaggio dei Rabbids in modo che questa volta siano più sopportabili, Hanno la loro personalità, persino i suoni!

Per la prima volta nei giochi Rabbids, i conigli parleranno. Da Ubisoft, Direttore Creativo David Solianiil prodotto Saverio ManzanaresDirettore dell’animazione Marco Renzo e uscita audio Preludio Romano Spiega come hanno reinventato il gioco dei Rabbids Mario + Rapids scintille di speranza.

video Mario + Rapids Sparks of Hope: trailer CGI

Ubisoft reinventa The Rabbids in Mario + Rabbids Sparks of Hope

“Ai giochi di società, i Rapids formavano un gruppo e avevano una personalità di gruppo incentrata sull’umorismo. Ma per un gioco di avventura come Kingdom Battle e ora Sparks of Hope, sapevamo che era importante per le Rapids avere un personaggio.disse Manzanares.

Lo spiega il sound manager Le rapide parlano una lingua ibrida Tra frasi reali e i loro rumori caratteristici. Ma nel gioco li capiremo, e attraverso le parole li esprimeranno molti sentimenti.

“Rapid Mario non è davvero Mario Crabide, è un personaggio completamente nuovo”, ha detto Manzanares.

Hanno persino creato un nuovo personaggio, chiamato Rapid bordoche Soliani descrive come un archetipo ispirato Clint Eastwoodun personaggio di poche parole e ha due espressioni, “con spada e senza spada”.

“Di solito, la gente pensa che i Rabbids siano personaggi divertenti e stupidi, ma Edge è più inaspettato.‘”, spiega Renso, un direttore dell’animazione che ha creato un nuovo sistema di rigging per catturare il personaggio Edge, che ha anche fazioni molto diverse.

Mario + Rapids scintille di speranza Sarà in vendita il 20 ottobre su Nintendo Switch. Questa settimana c’era un file Rimorchio CGI Incredibile, spiega anche perché Non avrà alcuna modalità multiplayer.