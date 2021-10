UEFA Champions League 2021/22: partite, palinsesti e canali tv per la data della terza fase a gironi | calcio | Gli sport

La partita più attraente della storia sarà Atletico Madrid-Madrid. Il Liverpool, che martedì incontrerà la vetta del girone B.

Finita la storia della FIFA, la Champions League riprende il suo calendario e lo fa con La terza giornata della fase a gironi, in cui questo sarà contestato martedì e mercoledì In diversi stadi del vecchio continente.

I club che compongono la competizione cercheranno nella terza giornata di indirizzare la classifica agli ottavi, mentre le altre squadre si impegnano oltre a continuare a preservare le opzioni per essere al turno successivo.

Questa è la situazione L’Inter deve battere Cherif Tiraspol Per continuare a cercare di qualificarsi. La squadra italiana ha aggiunto solo un punto ed è terza nel girone D, mentre la squadra che milita nel campionato moldavo è la prima con un ottimo punteggio e una vittoria lo renderà praticamente segreto.

L’altra squadra che deve fare punti è il Milan. Il fondo del gruppo B, senza le unità, dovrebbe essere Batti Porto come visitatore per continuare a combattere Affrontano le ultime tre partite del torneo, sperando di qualificarsi.

situazione simile dal vivo Barcellona, ​​che mercoledì dovrà battere in casa la Dynamo Kiev Per non cadere in classifica. Con due sconfitte e una vittoria, il Barcellona è ultimo nel Gruppo E e deve tornare alla vittoria per continuare le sue opzioni di qualificazione.

Tra gli altri club più importanti d’Europa che parteciperanno ci sono Manchester City e Paris Saint-Germain, che affronteranno rispettivamente Club Brugge e RB Lipsia, alla ricerca di guidare la loro classifica del Gruppo A.

Inoltre , Il Manchester United giocherà contro l’Atalanta Cercherà i tre punti per posizionarsi come leader del Gruppo F, che gli darà più tranquillità di fronte alle ultime tre partite.

La partita più attraente della storia sarà Atletico Madrid-Madrid. LiverpoolChe martedì si ritroverà in testa al girone B. La vincente sarà di un metro e mezzo agli ottavi, con diversi punti di vantaggio sul Porto e sul Milan, ultimo nel girone.

UEFA Champions League 2021/22 Guarda i canali:

ESPN e Volpe Sport I canali che porteranno tutti gli impegni della stagione 2021/22 saranno quelli della Champions League ecuadoriana e latinoamericana.

Le partite del terzo appuntamento della UEFA Champions League 2021/22:

martedì 19 ottobre

11:45 – Besiktas-Sporting Lisbona – Girone C

11:45 – Club Brugas-Manchester City– Girone A

14:00 – Paris Saint-Germain vs Lipsia – Girone A

14:00 – Shakhtar Donetsk-Real Madrid – Girone D

14:00 – Inter vs. Sceriffo di Tiraspol– Girone D

14:00 – Atletico Madrid vs. Liverpool – Girone B

14:00 – Porto vs Milan – Girone B

14:00 – Ajax-Borussia Dortmund – Girone C

mercoledì 20 ottobre

11:45 – RB Zalsburgo vs Wolfsburg Il settimo gruppo

11:45 – Barcellona vs Dinamo Kiev Quinto gruppo

14:00 – Benfica-Bayern Monaco Quinto gruppo

14:00 – Manchester United-Atalanta Sesto gruppo

14:00 – Young Boys vs Villarreal Sesto gruppo

14:00 – Zenit-Juventus – gruppo h

14:00 – Chelsea vs Malmo – gruppo h

14:00 – Lille contro Siviglia – Girone G. (D)