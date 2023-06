EQuasi 70 anni di storia della Coppa dei Campioni Molte le città che hanno celebrato il titolo a una delle sue squadre. Ma fino ad ora C’è solo un giocatore che può vantare di avere due campioni d’Europa. quella città Milano. Ci è riuscito 10 volte, sette con il Milan e tre con l’Inter.

E Da molto presto questa condizione, visto che i rossoneri lo vinsero per la prima volta nel 1963 e lo fecero i loro grandi rivali l’anno successivo. Da allora, la città ha tenuto questo onore speciale.

Tuttavia, nessun altro può dire lo stesso Alcuni l’hanno toccato. Nello specifico tre. uno era Londrache pur avendo molte squadre a livello Premier, non ha visto aumentare l’Orejona fino al 2012 quando Chelsea. E la sua unica possibilità Che abbiamo un annullamento Era il 2019Ma il Liverpool ha rubato la possibilità speroni.

scorso Madridche aveva in mano tre voltecome il numero di partite finali giocate dall’Atletico Madrid. Il Bayern lo ha bandito nel 1974 E poi è stata l’altra squadra della capitale della Spagna, Real Madrida chi non era nemmeno permesso di entrare 2014 né nel 2016.

E il terzo Manchester. Dopo le tre vittorie dello United (1968, 1999 e 2008) La sua prima occasione è arrivata nel 2021, ma il Chelsea ha impedito al City di vincere. Ora arriva il secondo proiettile.

Sicuramente alla metà rossonera non dispiacerebbe condividere l’onore di essere l’unica con due campioni d’Europa perché questo significherebbe che il loro grande rivale non solleverebbe l’Oregon. Ma certo i nerazzurri vogliono essere quelli che conservano quell’onore. Lo stesso accadrà a Manchester. Sarà Istanbul a decidere se la città inglese potrà passare alla storia. E l’Inter vuole impedirlo. Dipende da loro che il Milan resti unico.