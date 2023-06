UEFA Champions League 2023: quando è la finale di UEFA Champions League 2023? Dove guardare online in messico

Manchester City e Inter Brillano quest’anno in finale Champions League. Entrambe le squadre vogliono sollevare l’Oregon sabato 10 giugno all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia; Per questo vi riportiamo tutti i dettagli di questa partita: il programma e dove potrete guardarla in diretta.

La squadra ha guidato Pep Guardiola Sta cercando il suo primo campionato in questa competizione europea, che lo porterà a segnare una tripletta dopo aver vinto il campionato europeo Premier League e Coppa d’Inghilterra. Il City ha eliminato il Bayern Monaco e gli attuali campioni, quindi iniziano come favoriti rispetto alla squadra italiana. Inoltre, il suo potenziale offensivo è micidiale e questo è stato dimostrato nel percorso che ha intrapreso Campioni.

Nonostante le statistiche di quest’anno, lo stratega di Manchester lo ha ammesso L’Inter è storicamente superiore In questa competizione, però, è stato chiaro quando ha detto che i numeri in questa partita sono in ritardo e chi è stato migliore in 90 minuti emergerà come campione.

Mentre, L’Inter ha vinto tre volte la UEFA Champions Leaguedue di loro sono considerati la vecchia Coppa dei Campioni.

Questo sabato torna in finale dopo 13 anni e lo vuole Alza la tua grande albicocca contro una città forte, chi cercherebbe di neutralizzarlo con la sua solida difesa e il suo attacco chiaro; È molto probabile che la sua strategia sia quella di giocare in contropiede e provare così a battere un gruppo Pep Guardiola.

Storia del Manchester City e dell’Inter

Le nazionali inglese e italiana giocheranno per la prima volta nella loro storia, e quale scenario migliore della finale di Champions League.

Ultimi risultati Manchester City



Manchester City-Manchester United 2-1 Brentford-Manchester City 1-0 Brighton-Manchester City 1-1 Manchester City-Chelsea 1-0 Manchester City-Real Madrid 4-0

Ultimi risultati Inter

Torino-Inter 0-1 Inter-Atalanta 3-2 Ferentina-Inter 1-2 Napoli-Inter 3-1 Inter-Milan 1-0

Quando è la data della finale di Champions League? Manchester City contro Inter di Milano

La partita inizierà alle 13:00 CST

Su quale canale verrà trasmesso Manchester City-Inter e dove guardarlo online?

Sarà trasmesso in live streaming su TNT Sports e HBO, come può essere visto da qualsiasi dispositivo se sei un abbonato.

Possibili formazioni titolari per Manchester City e Inter