UEFA Champions League in diretta | Marcos Alonso porta il Barcellona in vantaggio davanti a Viktoria Plzen al quinto minuto | Gli sport

Marcos Alonso è passato Barcellona Con un gol dopo cinque minuti contro il Viktoria Plzen. Azulgrana aveva già diversi modi per raggiungere l’obiettivo della nazionale ceca. Ansu Fati ha avuto diverse occasioni per arrivare secondo in classifica. Viktoria Plzen, dopo un avvio lento, ha assorbito il gol e ha avuto diverse occasioni contro la porta di Inaki Peña. guarigione, Niente più opzioni per qualificarsi agli ottavi di finaleNiente è in gioco contro l’avversario più debole del proprio girone, che ha perso le ultime cinque partite e non ha segnato punti. L’allenatore del Barcellona ha riposato diversi pilastri della rosa come Robert Lewandowski o Sergio Busquets, che rimarranno al Barcellona per un periodo di tempo. Lascia il ruolo di leadership ad altri giocatori che non erano così importanti Come Piqué, Jordi Alba o una qualsiasi delle sei squadre giovanili che hanno viaggiato con la squadra.

Jindrich Stanek, Vaclav Djemelka, Lukas Kalvac, Libor Holik, Thomas Khoury, Hegda, Eric Gerka, Vaclav Pilar, Ludick Bernica, A. Velkanova e Modo Ndiaye 1 Gavi, Casey Frank, Ravenha, Hector Bellerin, Ferran Torres, Alba, Ansu Fati, Marcos Alonso, Pique, Inaki Peña, Pablo Toure Obiettivi 0-1 min 6: Marc Alonso. Regola Radu Marian Petrescu

nuovi post per favore 0-1 bar | Minimo 28 Victoria Plzen l’ha recuperato. Inaki Peña ha dovuto andarsene per tirare fuori un pallone pericoloso dalla nazionale ceca. per favore 0-1 bar | Minimo 26 Il secondo corner consecutivo per Victoria Plzen, che non è riuscita a finire il gol del Barcellona. Questa volta il portiere del Barcellona prende facilmente la palla in area. READ Il Bayern Monaco ha rubato una gemma al Barcellona per favore 0-1 bar | Minimo 25 Victoria Plzen ha riprovato. La squadra locale ha giocato due partite consecutive contro un gol di Inaki Peña ed è riuscita a forzare un calcio d’angolo. per favore 0-1 bar | 20 minuti Buona opportunità per Victoria Plzen. Thomas Khoury ha terminato molto bene il calcio di punizione ma ha inviato la palla alla traversa. La squadra ceca è riuscita a superare il pareggio. per favore 0-1 bar | 15 minuti È chiaro che il Barcellona domina il Viktoria Plzen. Ansu Fati tira dal limite dell’area ceca, ma la palla supera la porta. per favore 0-1 bar | minimo 10 Il Barcellona non è soddisfatto e ne sta cercando un secondo. Azulgrana si avvicina continuamente alla regione di Viktoria Plzen. La squadra ceca prova a tirare fuori palla in contropiede, ma non tiene palla a lungo. per favore 0-1 bar | Minimo 5 Cellulare da Barcellona! Marcos Alonso ha portato il Barcellona in vantaggio al quinto minuto, dopo un tiro di Ansu Fati che il portiere Viktoria Plzen non è riuscito a cogliere correttamente. per favore 0-0 bar | minimo 2 Tira la palla alla Doosan Arena. Il Barcellona, ​​uscito con buona parte delle alternative, sta cercando di controllare il possesso palla e raggiungere il gol della squadra ceca. Buona Notte! Benvenuti alla diretta della partita tra Victoria Plzen e Barcellona, ​​l’ultima partita della fase a gironi di Champions League. Con il Barcellona fuori dalla massima competizione europea e classificato nella Lega Europea, nessuna delle due squadre giocherà nulla nella partita di oggi. Godetevi la partita! Visione diretta completa

