UEFA Champions League: l’olandese McKelley dirige Bayern-Barcellona e l’inglese Oliver Leverkusen-AT. Madrid

E illui è olandese Danny McKelley assegnato a In diretta martedì, la partita Bayern-Barcellona e l’inglese Michael Oliver contro Leverkusen e Atletico Madrid.Entrambi sono della Champions League.

McKelley, poliziotto professionista nato 39 anni fa a Willemstad (Antille olandesi), Riceve aiuto sulle fasce dai connazionali Hessel Stigstra e Jan de Vries. L’assistente dell’arbitro VAR olandese sarà Paul van Bueckl con l’aiuto del polacco Tomasz Kwiatkowski.

L’arbitro olandese, tra le altre partite della scorsa stagione, ha gestito la partita tra Real Madrid e Paris Saint-Germain al Bernabeu nella gara di ritorno del 16° turno di questa competizione, vinta 3-1 dalla squadra spagnola.

arbitro inglese Michael Oliver dirigerà il match tra Leverkusen e Atlético Madrid, con l’aiuto dei suoi connazionali Stuart Burt e Simon Bennett. Gli assistenti video dell’Inghilterra (VAR) Chris Kavanagh e Stuart Attwell saranno co-arbitri.

Oliver ha arbitrato la partita di Supercoppa Europea tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte, il 10 agosto, che la squadra spagnola ha vinto 2-0.

Il 37enne arbitro inglese è internazionale dal 2012 ed è anche tra i 36 arbitri selezionati dalla FIFA come giocatori chiave per i prossimi Mondiali in Qatar 2022.