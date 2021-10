UEFA Champions League: Manchester United vs Atalanta: programma e come vedere la partita di Champions League in diretta oggi in TV

SNS Ripete un dramma che accade due o tre volte a stagione Da un po’ di tempo: la squadra appare sull’orlo della crisi, Solskjaer esalta il club come giocatore, Chi ne prende il comando senza esperienza come tecnico, viene interrogato dalla gente Chi dice di non avere il background per dirigere il più grande club d’Inghilterra.

Il Lo United ha vinto solo due delle ultime sette partite In tutte le competizioni, è sceso al sesto posto nella Premiership. Sono già fuori dalla Premier League. E non è l’ultimo nel suo girone di Champions League perché Cristiano Ronaldo ha segnato al 95′ per battere il Villarreal il mese scorso.

Come se non bastasse, ci aspettano diverse partite difficili: mercoledì con l’Atalanta in Champions League E con Liverpool, Tottenham e Manchester City nella Premier League inglese.

Solskjaer, che non vince un solo titolo da quasi tre anni Chi guida la squadra, ha già attraversato situazioni simili.

Quando comincia il gioco? | mercoledì 20 ottobre

A che ora inizia il gioco? | 15:00 ET e 12:00 PT USA. 14:00 dal Messico

Dov’è il gioco? | La partita all’Old Trafford

Dove trasmettono la partita? | Il gioco sarà trasmesso su Paramount+, UniMs, TUDN e fubo TV, mentre sarà trasmesso in Messico e in America Latina su HBOMAX.