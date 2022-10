UEFA Champions League: recensioni e reazioni di Barcellona – Bayern e Atletico

Aggiornamento della narrazione Guarda la narrazione completa

La fase a gironi dei campioni entra nel suo momento decisivo. Le squadre spagnole non hanno margini di errore e sono destinate a vincere. Il Barcellona riceve il Bayern Monaco con l’impegno di sconfiggere la loro bestia nera. Le ultime quattro partite tra le due squadre si sono concluse con una vittoria tedesca, che sta aumentando il tasso di obesità 16-2 parziale a favore del Bayern. Nonostante tutto, i catalani saranno interessati al Milan, perché se l’Inter batte il Viktoria Bielsen verrà automaticamente eliminata dalla Champions League e dovrà giocare l’Europa League per un’altra stagione.

Da parte sua, il L’Atletico Madrid conta su se stesso per essere agli ottavi di finale di Champions League. I calcoli sono semplici: se ottiene due vittorie nelle restanti due giornate, sarà agli ottavi di finale. Al momento ha segnato solo 4 dei 12 punti che ha giocato, Numeri in miglioramento battendo Bayer Leverkusen e Porto. Certo, la squadra di Simeone non ha margini di errore. Se oggi perdessero e il Porto battesse il Brugge, verrebbero eliminati matematicamente.

Inoltre, analizzeremo le partite principali del resto dei gironi. In A, il Napoli aggiunge tante vittorie e L’Ajax vuole accelerare le poche opzioni che dovrebbe prendere in secondo luogo Sembra che il Liverpool ce la farà. D non potrebbe essere più uguale, dal momento che Tottenham, Olympique de Marseille, Sporting de Portugal ed Eintracht sono in lizza per le prime due posizioni con solo tre punti tra il primo e l’ultimo.

Segui la diretta del programma speciale Markav Preparati per la giornata di Champions League. News, presentazioni ufficiali, last minute… E dalle 20:30 trasmettete l’emozione delle partite di Champions League con Radio MARCA “Quadro di valutazione europeo”.